Balçovalı Kadınlar hem isyan etti hem de eğlendi

Balçova Belediyesi'nin düzenlediği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde Balçovalı Kadınlar sokaklarda gövde gösterisi yaptı. Caddeleri dolduran binlerce kadın bir yandan Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini savunan sloganlar atarak pankartlar taşıdı. Diğer yandan da geceler de bizim gündüzlerde bizim diyerek halaylar çekti. Ata Caddesi'nden başlayarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyen Kadınlar burada Sanatçı Sıla Topçam'ın Bilge Kadın Hikayeleri isimli dinletisini dinledi.

Kadınlara yönelik bir konuşma yapan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya "8 Mart bir direnişin sembolüdür. 1800'lü yıllarda Emekçi Kadınlar, hak arama mücadelesinde canlarını feda etmiş. Biz Türk Kadınları ise çok şanslıyız. Bir siyasi ve askeri deha olan Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'i kurduktan sonra medeni bir ülke olmamız için kadınların özgür ve erkekler ile eşit olmasına inandı. Medeni Kanun ile kadın ile erkeği eşit hale getirdi. Yeterli mi elbette değil. Mücadele devam edecek. Ne yazık ki bugün bile kadınların hak arama mücadelesi devam ediyor. Bu yüzden biz kadınlar yılmayacağız, pes etmeyeceğiz siyasetin içinde var olacağız. Sayımızı artırarak eşitliği sağlayacağız" diye konuştu.

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