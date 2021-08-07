Balçova Teleferik Tesisleri bir hafta daha kapalı kalacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yurt genelinde peş peşe çıkan orman yangınlarının önüne geçebilme adına, Balçova Teleferik Tesislerini 10 Ağustos'a kadar kapatmıştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yurt genelinde peş peşe çıkan orman yangınlarının önüne geçebilme adına, Balçova Teleferik Tesislerini 10 Ağustos'a kadar kapatmıştı. Sürenin bir hafta daha uzatıldığı ifade edilirken, tesisler 17 Ağustos Salı günü ziyarete açılacak.

İzmir Valiliğinin getirdiği orman alanlarına giriş yasağının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi de, 10 Ağustos Salı gününe kadar Balçova Teleferik Tesisleri'ni ziyaretçi girişine kapatmıştı. Orman yangın riskinin devam etmesi nedeniyle tesislerin bir hafta daha kapalı kalmasına karar verildi. Balçova Teleferik Tesislerinin, 17 Ağustos Salı günü ziyarete açılacağı aktarıldı.

Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığının, 1 Ekim'e kadar geçerli olacak ormanlık alanlara izinsiz giriş yasağı uygulamasına destek olmak amacıyla başlattığı gönüllü çalışma da devam ediyor. Ekipler, kent merkezini çevreleyen ormanlık alanları, elektrikli otomobiller ve drone desteğiyle havadan sürekli gözetim altında tutuyor. Özellikle hafta sonları ormanlara çıkan yollarda kontrol noktaları oluşturularak yangına neden olabilecek ihmallerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Uygulama yaz sonuna kadar devam edecek. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı