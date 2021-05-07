Balçova'nın parkları yenileniyor

Balçova Belediyesi, ilçede bulunan parklarda yenileme ve onarım çalışmaları başlattı.

Balçova Belediyesi, ilçede bulunan parklarda yenileme ve onarım çalışmaları başlattı. Parklardaki oyun grupları ve kauçuk zeminler yenilenirken yeşil alanlarda çevre düzenlemesi yapılıyor.

Korona virüs salgını sürecinde hizmetlere yoğunluk veren Balçova Belediyesi, diğer yandan da temel belediyecilik hizmetlerini aksatmadan sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamına faaliyetlerine devam eden Fen İşleri Müdürlüğü, yılbaşından bu yana ilçedeki 6 parkın çocuk oyun alanındaki oyuncakları ve kauçuk zeminleri yeniledi. Ekipler diğer yandan da yeşil alanların bakımını yaptı. İlçedeki parklarda bulunan ağaçlara da dekoratif renkli ışıklar takılarak, geceleri güzel bir görüntü oluşturulması sağlandı.

Yapılan çalışmaları denetleyen Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "Vatandaşlarımız pandemi nedeniyle evlerinden çıkamıyor. Özellikle çocuklarımızın nefes alabildikleri bir tek parklarımız kaldı. Biz de bu kapanma süreçlerini değerlendirerek eskiyen parklarımızı ve oyun alanlarımızı yeniliyoruz. Peyzaj düzenlemelerine biraz daha ağırlık vererek vatandaşlarımızın göz zevklerine de hitap etmek istiyoruz. 4 aylık dönemde Onur Mahallesi, Duru Park gibi 6 parkımızı bu şekilde yeniledik" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı