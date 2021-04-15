BALÇOVA'NIN MOBESE SİSTEMİ İLÇE GENELİNDE GÜVENLİĞİ SAĞLIYOR
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BALÇOVA'NIN MOBESE SİSTEMİ İLÇE GENELİNDE GÜVENLİĞİ SAĞLIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BALÇOVA Belediyesi'nin 17 yıl önce kendi imkanlarıyla ilçede kurduğu 110 kamera ve bir izleme odasını kapsayan MOBESE sistemi, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından artık ilçenin tamamında kullanılmaya başlandı.

BALÇOVA Belediyesi'nin 17 yıl önce kendi imkanlarıyla ilçede kurduğu 110 kamera ve bir izleme odasını kapsayan MOBESE sistemi, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından artık ilçenin tamamında kullanılmaya başlandı.

Balçova'da ilk etapta okulların güvenliği amacıyla kurulan sistem, bugün 581 kamerayla ilçe genelinde kullanılıyor. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kurulan sistem odasıyla kavşaklardaki 94, parklardaki 164, kamu binalarındaki 105, ana caddeler ve okul civarlarındaki 218 Full HD kameradan anlık görüntü alınıyor. Özellikle hırsızlık olaylarının tespitinde ve caydırıcılığında etkili olan MOBESE sistemi sayesinde, emniyet güçleri olaylara en kısa sürede müdahale edebiliyor. Projenin temelini oluşturan kilometrelerce uzunluğundaki fiber optik kablo ağı ile Balçova ve Narlıdere İlçe Emniyet Müdürlükleri Genel Bilgi Toplama ve Plaka Tanıma Sistemine sorunsuz erişebiliyor.

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "Halkımızın can ve mal güvenliği hem polis teşkilatımız hem de bizim için çok önemli. Vatandaşlarımızın güvenliği için birlikte hareket ederek ilçemizin daha yaşanabilir ve daha güvenli olması için çalışıyoruz" dedi. İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük ile birlikte sistem odasında incelemede bulunan Başkan Çalkaya, "Çağımız teknoloji çağı. Şu anda Türkiye'de nüfus ve yüzölçümüne oranla en kapsamlı MOBESE sistemi ilçemizde bulunuyor. Sistemin bugünkü maliyeti 50 milyon TL. Bu bizim yıllık bütçemizin neredeyse yarısını oluşturan bir bütçe" dedi. Balçova'da asayiş olaylarının minimum seviyede olmasından dolayı emniyet teşkilatına da teşekkür eden Çalkaya, "Cefakar bir şekilde görev yapan polis teşkilatımızın suç oranlarının düşmesinde çok önemli bir payı var. Biz teknik olarak kendilerine destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

BALÇOVA'NIN MOBESE SİSTEMİ İLÇE GENELİNDE GÜVENLİĞİ SAĞLIYOR
BALÇOVA'NIN MOBESE SİSTEMİ İLÇE GENELİNDE GÜVENLİĞİ SAĞLIYOR
BALÇOVA'NIN MOBESE SİSTEMİ İLÇE GENELİNDE GÜVENLİĞİ SAĞLIYOR
BALÇOVA'NIN MOBESE SİSTEMİ İLÇE GENELİNDE GÜVENLİĞİ SAĞLIYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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