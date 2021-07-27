Balçova'nın Mehmetçiklerine Anadolu geleneği
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Balçova'nın Mehmetçiklerine Anadolu geleneği

Balçova'nın Mehmetçiklerine Anadolu geleneği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'in Balçova ilçesinde, 2008 yılından bu yana 3 bin genç askere uğurlanırken, askere giden her Mehmetçiğe Balçova Belediyesi tarafından asker çantası verildi.

İzmir'in Balçova ilçesinde, 2008 yılından bu yana 3 bin genç askere uğurlanırken, askere giden her Mehmetçiğe Balçova Belediyesi tarafından asker çantası verildi.

Balçova Belediyesinin yıllar önce başlattığı asker çantası uygulaması, ilçede artık bir gelenek haline geldi. 14 yıldır askerlik celbini alan her genç, Balçova Belediye Başkanı tarafından askere uğurlanıyor ve kendisine askerlik ocağında ihtiyacı olan bir çanta hediye ediliyor.

Balçova Belediyesinin büyük bir özenle hazırladığı asker çantasında bir askerin ihtiyaç duyacağı her şey bulunuyor. Vatani görevini yapmak için Ankara'ya gidecek olan Serdar Akça'ya çantasını veren Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "Vatan görevi için birliğine gidecek her gencimizi uğurlamak bizlere de farklı bir manevi duygu yaşatıyor. Bugün uğurladığımız Serdar kardeşimiz 14 yılda Balçova'dan askere gönderdiğimiz 3 bininci Mehmetçiğimiz. Eskiden Anadolu'daki köylerden askere giden her gence karınca kararınca destek olunurdu. Biz her zaman onların yanında olduğumuzu bilmeleri ve az da olsa bütçelerine katkı koymak için bu geleneği devam ettiriyoruz. Tek dileğimiz askerlerimizin sağlıkla vatani görevlerini yapıp geri dönmeleri" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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