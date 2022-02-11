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Balçova Felsefe Atölyesi ilk mezunlarını verdi

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Balçova Felsefe Atölyesi ilk mezunlarını verdi

Balçova Belediyesi'nin çocukların gelişimini desteklemek amacıyla açtığı Felsefe Atölyesi'nin ilk mezunlarını verdi. Başkan Çalkaya çocuklarla bir araya gelerek sertifikalarını verdi.

Balçovalı Çocukların bağımsız düşünebilme, özenli vatandaş olabilme,konuşma ve tartışma becerilerini geliştirme gibi yeteneklerini geliştirebilecekleri Felsefe Atölyesi ilk mezunlarını verdi. Yaşları 9 ila 14 arasında değişen Balçovalı Çocuklar; Kent Belleği Merkezi'ndeki Felsefe Atölyesi'nde bir ay süren çalışmalarda eleştirel ve yaratıcı düşünme yetenekleri kazanıp neden sonuç ilişkisi kurabilmeleri için gerekli olan eğitimleri aldı.

Balçova'da ilk kez böyle bir çalışma yaptıklarını belirten Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya "Günümüzde çocuklarımızın eğitimi için sadece müfredat içerikleri yeterli olmuyor. Daha farklı düşünen, daha farklı yetenek ve becerileri olan çocuklar bir adım önde oluyor. Biz de Felsefe Atölyesi ile çocuklarımıza bu ayrıcalıkları kazandırmak istiyoruz. Her bir kur dört hafta sürecek ve her ay farklı çocuklarımız eğitime katılabilecek" diye konuştu.

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