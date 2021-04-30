Balçova esnafına tam kapanma desteği
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Balçova esnafına tam kapanma desteği

Balçova esnafına tam kapanma desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Balçova Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle başlatılan 17 günlük tam kapanma uygulamasında işyerlerini kapatan esnafa 500 TL maddi destek kararı aldı.

Balçova Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle başlatılan 17 günlük tam kapanma uygulamasında işyerlerini kapatan esnafa 500 TL maddi destek kararı aldı.

Korona virüs salgını nedeniyle başlatılan tam kapanma uygulaması sonucunda işyerini 17 gün kapalı tutmak zorunda olan küçük esnafa Balçova Belediyesinden ikinci can suyu geldi. Geçtiğimiz aylarda da genelge ile işyerlerini kapatan kahvehane, kıraathane gibi işletmelerin sahiplerine bin TL destekte bulunan Balçova Belediyesi, 17 günlük kapanmada işyerini hiç açamayacak olan küçük esnafa 500 TL maddi yardım yapacak. Yardım yapılacak esnafların tespiti Balçova Esnaf ve Sanatkarlar Odasıyla birlikte yürütülecek.

Esnafa olan desteklerinden dolayı Balçova Esnaf Odası Başkanı Ali İhsan Boyacı ile birlikte Belediye Başkanı Fatma Çalkaya'ya teşekkür ziyaretinde bulunan İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, "Esnafımız çok zor bir dönemden geçiyor. Geçmişte olduğu gibi bugün de bizi yalnız bırakmayan başkanımıza ve meclis üyelerimize teşekkür ediyoruz. Biz ahilik kültüründen gelen bir teşkilat olarak böyle günlerde yapılan yardımın miktarına, sayısına değil ortaya konulan güzel düşünceye inanırız. Ahde vefa ilkesiyle yapılan iyilikleri asla unutmayız" diye konuştu.

Esnafın toplumun can damarı olduğunu ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ise "Salgından en çok etkilenen kesim küçük esnafımız oldu. Esnafımız bu toplumun can damarıdır. Ülkeyi ayakta tutan can damarlarından en önemlisi esnaftır. Biz ilçemizde kimsenin aç ve açıkta kalmaması için, hiçbir çocuğumuzun yatağa aç girmemesi için tüm gücümüzü seferber ettik. Esnafımıza da bu kapsamda destek oluyoruz" dedi. - İZMİR

Balçova esnafına tam kapanma desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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