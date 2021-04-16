Balçova'da tapu işlemleri hızlanacak

Balçova'da vatandaşların taşınmaz alım satımında kolaylık sağlamak amacıyla Balçova Belediyesi ve Balçova Tapu Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

İmzalanan protokol ile vatandaş kurumlar arasında gidip gelerek mekik dokumayacak.

Balçova Belediyesi ile Balçova Tapu Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile vatandaşlar taşınmazlarının alım satımını daha güvenli ve daha hızlı bir şekilde yerine getirebilecek. Protokole göre protokole göre Balçova Belediyesi; bina, konut, arsa, tarla gibi tüm taşınmazlarının emlak rayiç değerlerini elektronik ortamda Balçova Tapu Müdürlüğü'nün erişimine açacak. Bu sayede vatandaşlar kurumlar arasında evrak bürokrasisi ile uğraşmayarak zaman kaybetmeyecek. Paylaşılan bilgiler Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereğince üçüncü kişilerle paylaşılmayacak.

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya "İmzaladığımız protokol ile emlak alım satımı yapan vatandaşlarımız büyük bir yükten kurtulacak. Vatandaşlarımız güvenli bir şekilde işlemlerini yapmış olacak" derken Balçova Tapu Müdürü Salih Göknar ise "Emlak rayiç değerlerini yazışmalar ile istemek vatandaşımıza bürokrasi açısından zorluk oluyordu. Bu protokol ile büyük bir kolaylık sağlanacak. İşlemler kısa süre içinde çözümlenmiş olacak" dedi.

Kaynak: Bültenler