Balçova'da sağlıklı yaşlanma için spor
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Balçova'da sağlıklı yaşlanma için spor

23.03.2021 10:01 | Son Güncelleme: 23.03.2021 10:20
Balçova'da sağlıklı yaşlanma için spor

Balçova Belediyesi Spor Müdürlüğü sağlıklı yaşam ve sağlıklı yaşlanma için her hafta farklı bir spor etkinliği düzenliyor.

Balçova Belediyesi Spor Müdürlüğü sağlıklı yaşam ve sağlıklı yaşlanma için her hafta farklı bir spor etkinliği düzenliyor. Yaşlılar haftası nedeniyle ilçe meydanında yapılan etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

"7'den 70'e Herkese Ücretsiz Spor" sloganıyla binlerce kişinin spor yaptığı Balçova'da, insanların spora olan ilgilerini artırmak için her hafta farklı bir etkinlik düzenleniyor. Bu etkinliklerden birisi de 18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle Balçova Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlendi. Sağlıklı Yaşlanalım sloganıyla yapılan etkinliğe vatandaşlar yoğun bir katılım gösterdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle hareketsiz kalan 65 yaşının üstündeki vatandaşların spor yapması için düzenlenen etkinlikte, Balçova Belediyesi Spor Eğitmenleri alanı dolduran vatandaşlara müzik eşliğinde çeşitli spor hareketleri yaptırdı. Yaptıkları tüm etkinliklerde koronavirüs tedbirlerine önem gösterdiklerini ifade eden Başkan Fatma Çalkaya "Hem çocuklarımızın hem de büyüklerimizin sağlıklı yaşaması için spor aktivitelerimiz devam edecek" dedi. - İZMİR

Balçova'da sağlıklı yaşlanma için spor
Balçova'da sağlıklı yaşlanma için spor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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