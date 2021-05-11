Balçova'da pandemi dayanışması
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Balçova'da pandemi dayanışması

Balçova'da pandemi dayanışması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Balçova Belediyesi, hem Ramazan ayı hem de tam kapanmanın aynı döneme denk gelmesiyle zor durumda kalan vatandaşlara destek oldu.

Balçova Belediyesi, hem Ramazan ayı hem de tam kapanmanın aynı döneme denk gelmesiyle zor durumda kalan vatandaşlara destek oldu. Bir ay içinde 8 bin erzak paketi dağıtılırken, esnafa 500 TL maddi destek verildi.

Korona virüsü salgını nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntılarla birlikte, Ramazan ayının ve tam kapanmanın aynı günlere denk gelmesi Balçova Belediyesini harekete geçirdi. Bu kapsamda sosyal yardım bütçesini artıran Balçova Belediyesi, hayırseverlerin de desteği ile binlerce kişiye destek oldu. Yapılan yardımlar kapsamında 8 bin erzak paketi dağıtan belediye, iş yerini 17 gün boyunca kapatan yaklaşık bin esnafa da 500 TL maddi yardım desteğinde bulundu. Yeni doğan bebeklere mama desteğinin yapıldığı Balçova'da, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle mamalar evlere gönderildi. Bayramlık kampanyası ile onlarca çocuğa da kıyafet alındı.

Destekleri büyük bir titizlik içinde gerçekleştirdiklerini ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "Vatandaşlarımız inanılmaz zor bir dönemden geçiyor. Bu kadar kötü bir dönem yaşandığını anımsamıyorum. Evine ekmek, çocuğuna mama alamaz durumda olan vatandaşlarımız var. Ramazan ayının tam kapanmaya denk gelmesi bu geçim sıkıntısını daha çok artırdı. Biz bu nedenle tüm ağırlığımızı sosyal yardımlara verdik. Hayırseverlerimizin de yardımıyla kimseyi aç ve açıkta bırakmadık. Bunun yanında virüs kaptığı için evine kapanan ve 65 yaş üstünde kimsesi olmayan yaklaşık 600 vatandaşımıza da her gün sıcak yemek ulaştırıyoruz" diye konuştu. - İZMİR

Balçova'da pandemi dayanışması
Balçova'da pandemi dayanışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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