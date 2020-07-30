Balçova'da orman yangını
İzmir'in Balçova ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
30.07.2020 16:45 | Son Güncelleme: 30.07.2020 22:02
İzmir'in Balçova ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Balçova'da teleferik civarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter ve 5 arazöz sevk edildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de yangın bölgesine yönlendirildi.
Kaynak: AA