Balçova'da muhteşem bayram coşkusu Balçova'da muhteşem bayram coşkusuULU Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı Balçova'da coşkuyla kutlandı.

Balçova'da muhteşem bayram coşkusu

ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı Balçova'da coşkuyla kutlandı. Balçova Belediyesi'nin süslenen araçları ve masal kahramanı kıyafeti giyen bando takımı sokak sokak gezerek çocukların bayramını kutladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100'üncü yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı etkinlikleri bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle yapılamayınca Balçova Belediyesi çocukların bayramını kutlamak için alternatif bir yöntem buldu. Belediyenin araçları çocuklar için özel olarak süslenerek masal kahramanları ile Balçovayı sokak sokak gezdi. Yine masal kahramanı kıyafeti giyen bando takımı da 23 Nisan şarkıları çalarak ilçeyi turladı. Balçova'nın her sokağına giren araçlar çocukların bayramını kutladı. Bayramı evde geçirecekleri için üzgün olan Balçovalı çocuklar ise yapılan sürpriz karşısında çok mutlu oldu. Özenle süsledikleri balkon ve pencerelerinden geçen korteje el sallayan çocuklar şarkılara eşlik etti. İki gün boyunca etkinliği sürdüreceklerini ifade eden Balçova Belediye Başkanı, Fatma Çalkaya, "Çocuklarımızın bu bayramı buruk geçirmelerini istemedik. Balçova'daki tüm çocuklara ulaşıp bayramlarını kutladık. Bir de çocuklarımızın gönderdikleri fotoğrafları kitap haline getirerek 100'üncü yıl onuruna kendilerine dağıtacağız. Ayrıca internet sitemiz üzerinden izleyebilecekleri bir tiyatro oyunu hazırladık" dedi.

Kaynak: DHA