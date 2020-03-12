Balçova'da Koronavirüs tedbirleri
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Balçova'da Koronavirüs tedbirleri - Haber
Koronavirüs, Türkiye, Balçova, Güncel

Balçova'da Koronavirüs tedbirleri

Balçova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Koronavirüs salgınına karşı ilçede bir dizi önlem aldı.

12.03.2020 09:02 | Son Güncelleme: 12.03.2020 09:02
Balçova'da Koronavirüs tedbirleri

Vatandaşların ortak kullanım alanları ile vatandaşların yoğun kullandıkları bölgeler ilaçlanarak dezenfekte ediliyor.

Dünyanın birçok ülkesinde görülen, önceki günde Türkiye'de tespit edildiği Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Koronavirüs (KOVİD 19) tehlikesi nedeniyle Balçova Belediyesi önlemlerini artırdı. Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ortak kullanım alanları ile vatandaşların yoğun kullandıkları alanlarda virüs ve bakterilere karşı dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Öncelikli olarak parklar, camiler, duraklar, okul civarları, belediyeye ait tesislerde yapılan çalışmalar, halkın yoğun olarak bulunduğu diğer bölgelerde de devam edecek.

Virüsün Türkiye'de görülmesi ile vatandaşlar arasında tedirginliğin gözlendiğini ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya "Bizim rutin olarak ilaçlama çalışmalarımız yapılıyordu. Ancak son gelişmeler önlemlerimizi arttırmamızı gerektirdi. Bunun yanında ilçemizdeki hastane, üniversite ve alışveriş merkezleri nedeniyle günlük nüfus yoğunluğumuz çok fazla. Halk sağlığını tehlikeye atmamak adına bu önlemlerimizi devam ettireceğiz" diye konuştu.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Bültenler

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Dehşet evi! Bekçiler sesten şüphelendi bu manzarayla karşılaştı Haber
Dehşet evi! Bekçiler sesten şüphelendi bu manzarayla karşılaştı
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı Haber
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Alman profesör 'Sıcaklık virüsü durdurur mu?' sorusunu yanıtladı Haber
Alman profesör "Sıcaklık virüsü durdurur mu?" sorusunu yanıtladı
Koronavirüs çevremizi sarıyor! Bir komşuda daha ilk ölüm gerçekleşti Haber
Koronavirüs çevremizi sarıyor! Bir komşuda daha ilk ölüm gerçekleşti
Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili umut veren yeni açıklama Haber
Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili umut veren yeni açıklama
Umre dönüşü karantinaya alınan 3 kişinin ilk test sonuçları açıklandı Haber
Umre dönüşü karantinaya alınan 3 kişinin ilk test sonuçları açıklandı
19 yaşındaki kız, tartıştığı babasını kurşun yağdırarak öldürdü
19 yaşındaki kız, tartıştığı babasını kurşun yağdırarak öldürdü
Haaretz gazetesi: İsrailli araştırma merkezi, koronavirüse karşı aşı geliştirdiğini açıklayacak
Haaretz gazetesi: İsrailli araştırma merkezi, koronavirüse karşı aşı geliştirdiğini açıklayacak
Öğrencinin yüzüne tekme attığı iddiasıyla yargılanan okul müdürü konuştu: Ayağımı yere vurdum
Öğrencinin yüzüne tekme attığı iddiasıyla yargılanan okul müdürü konuştu: Ayağımı yere vurdum
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
Oyuncu Tom Hanks ve eşi Rita Wilson, koronavirüse yakalandı
Oyuncu Tom Hanks ve eşi Rita Wilson, koronavirüse yakalandı
Öğretmen dizisinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Zeynep, Akif'in sırrını itiraf ediyor
Öğretmen dizisinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Zeynep, Akif'in sırrını itiraf ediyor
Paris-Saint Germain, Dortmund'u 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
Paris-Saint Germain, Dortmund'u 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
Konya'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si uzman çavuş, 3 kişi hayatını kaybetti
Konya'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si uzman çavuş, 3 kişi hayatını kaybetti
UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maça koronavirüs engeli
UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maça koronavirüs engeli
Pesaro Basket takımında iki oyuncu koronavirüse yakalandı
Pesaro Basket takımında iki oyuncu koronavirüse yakalandı
CHP kontenjanından boşalan RTÜK üyeliğine Okan Konuralp seçildi
CHP kontenjanından boşalan RTÜK üyeliğine Okan Konuralp seçildi
Spor salonları, koronavirüsün yayılma riskinin en yüksek olduğu mekanların başında geliyor
Spor salonları, koronavirüsün yayılma riskinin en yüksek olduğu mekanların başında geliyor
Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi
Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi
Çin, Pekin'e yurt dışından gelen tüm yolcuları 14 gün boyunca karantinaya alacak
Çin, Pekin'e yurt dışından gelen tüm yolcuları 14 gün boyunca karantinaya alacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'ın partisine ilk yorum: Sonu hüsran olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'ın partisine ilk yorum: Sonu hüsran olacak
Koronavirüsün ardından maske ve el dezenfektanları yok satıyor, stoklar tükendi
Koronavirüsün ardından maske ve el dezenfektanları yok satıyor, stoklar tükendi
Son Dakika: Türkiye, koronavirüs sebebiyle 1 Mayıs tarihine kadar uluslararası spor organizasyonlarına sporcu göndermeyecek
Son Dakika: Türkiye, koronavirüs sebebiyle 1 Mayıs tarihine kadar uluslararası spor organizasyonlarına sporcu...
İran'da 'Alkol koronavirüse iyi geliyor' söylentisi 67 can aldı
İran'da "Alkol koronavirüse iyi geliyor" söylentisi 67 can aldı
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 354'e yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 354'e yükseldi
Samsun'da altından yol geçen 5 katlı bina, görenleri şaşırtıyor
Samsun'da altından yol geçen 5 katlı bina, görenleri şaşırtıyor
Hande Fırat'ın koronavirüsten yüzlerce kişinin öldüğü İtalya hakkında attığı tweet tepki çekti
Hande Fırat'ın koronavirüsten yüzlerce kişinin öldüğü İtalya hakkında attığı tweet tepki çekti
Ünlü e-ticaret sitesindeki makarna ve kolonya fiyatları tepki çekti
Ünlü e-ticaret sitesindeki makarna ve kolonya fiyatları tepki çekti
NBA, koronavirüs nedeniyle tüm maçlarını süresiz olarak askıya aldı
NBA, koronavirüs nedeniyle tüm maçlarını süresiz olarak askıya aldı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şenol Güneş'i veto etti
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şenol Güneş'i veto etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar James Jeffrey Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Abdülhamit Gül
Magazin Cem Yılmaz Muhterem Nur Nuray Sayarı Fahrettin Koca
Spor Falcao Okan Buruk Ünal Karaman Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Wuhan Vatandaş Beşiktaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Balçova'da Koronavirüs tedbirleri - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 09:11:33. #1.14#