Balçova'da Koronavirüs tedbirleri Balçova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Koronavirüs salgınına karşı ilçede bir dizi önlem aldı.

Vatandaşların ortak kullanım alanları ile vatandaşların yoğun kullandıkları bölgeler ilaçlanarak dezenfekte ediliyor.

Dünyanın birçok ülkesinde görülen, önceki günde Türkiye'de tespit edildiği Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Koronavirüs (KOVİD 19) tehlikesi nedeniyle Balçova Belediyesi önlemlerini artırdı. Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ortak kullanım alanları ile vatandaşların yoğun kullandıkları alanlarda virüs ve bakterilere karşı dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Öncelikli olarak parklar, camiler, duraklar, okul civarları, belediyeye ait tesislerde yapılan çalışmalar, halkın yoğun olarak bulunduğu diğer bölgelerde de devam edecek.

Virüsün Türkiye'de görülmesi ile vatandaşlar arasında tedirginliğin gözlendiğini ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya "Bizim rutin olarak ilaçlama çalışmalarımız yapılıyordu. Ancak son gelişmeler önlemlerimizi arttırmamızı gerektirdi. Bunun yanında ilçemizdeki hastane, üniversite ve alışveriş merkezleri nedeniyle günlük nüfus yoğunluğumuz çok fazla. Halk sağlığını tehlikeye atmamak adına bu önlemlerimizi devam ettireceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler