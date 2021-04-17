Balçova'da iyilik köprüsü
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Balçova'da iyilik köprüsü

Balçova'da iyilik köprüsü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Balçova Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi tüm çocukların bayramlığının olması için 'Askıda Bayramlık Kampanyası' başlattı.

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Balçova Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi tüm çocukların bayramlığının olması için 'Askıda Bayramlık Kampanyası' başlattı. "Bir Çocuk, Bir Bayram, Bir Tebessüm" sloganı ile başlatılan kampanya ile hayırsever vatandaşlarla maddi durumu iyi olmayan aileler buluşturulacak.

Korona virüs nedeniyle ekonomik olumsuzluklara maruz kalan ailelerin çocuklarının bayrama gülümseyerek girmesi için Balçova Belediyesi tarafından "Askıda Bayramlık Kampanyası" başlatıldı. "Çocuklar gülünce dünya güzelleşir; bir çocuk, bir bayram, bir tebessüm" sloganı ile başlatılan kampanya ile hayırsever vatandaşlarla maddi durumu iyi olmayan aileler Balçova Belediyesi aracılığıyla buluşturulacak.

Sosyal yardımları en üst seviyeye çıkardıklarını ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "Biz hiçbir çocuğumuzun bayrama buruk girmesini istemiyoruz. Tüm çocuklarımızın bayrama sevinçle girmesi için Balçovalı hayırseverlerimize çağrıda bulunduk. El ele vererek bu dayanışmayı güçlendireceğimize inanıyorum" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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