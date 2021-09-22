Balçova'da hareket var - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balçova'da hareket var

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Balçova'da hareket var

Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası Balçova'da dolu dolu geçti.

BALÇOVA (İHA) - Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası Balçova'da dolu dolu geçti. Balçovalılar bir yandan bisiklete bindi, diğer yandan küçük çocuklarıyla doğa yürüyüşü yapıp çevre temizliğine katıldı.

Tüm Avrupa'da kent insanlarının toplu ulaşım olanaklarından faydalanmasını teşvik edecek önlemleri almak, tüm kenti kapsayan eşitlikçi, çevreci ve sürdürülebilir bir toplu ulaşım şebekesinin kullanımını teşvik etmek, daha sağlıklı, modern ve doğa dostu şehirler oluşturmak amacıyla düzenlenen Avrupa Hareketlilik haftası Balçova'da bir dizi etkinlikle kutlandı.

Bir hafta süren etkinliklerde ilk olarak yüzlerce Balçovalı vatandaş, belediye stadyumunda aerobik etkinliğine katıldı. Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve CHP Balçova İlçe Başkanı Binnur Akın'ın katıldığı ikinci gün etkinliğinde ise İnciraltı Kent Ormanı'nda bisiklet turu düzenlendi. Görme Engelliler Eşpedal Derneğinin de katıldığı etkinlikte, doğanın içinde bisiklet sürüldü. Diğer bir etkinlikte ise kadınlar yoga yaptı. Avrupa Hareketlilik haftasının son etkinliğinde ise Balçovalı çocuklar anneleriyle doğa yürüyüşüne katılıp çevre temizliği yaptı. - İZMİR

Balçova'da hareket var

Balçova'da hareket var

Balçova'da hareket var

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sezai Temelli Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin İrem Derici Oğuzhan Koç Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Balotelli Şenol Güneş Stefan Kuntz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Balçova'da hareket var - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 12:27:16. #1.11#