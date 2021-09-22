Balçova'da hareket var

BALÇOVA (Bültenler) - Tüm Avrupa'da kent insanlarının toplu ulaşım olanaklarından faydalanmasını teşvik edecek önlemleri almak, tüm kenti kapsayan eşitlikçi, çevreci ve sürdürülebilir bir toplu ulaşım şebekesinin kullanımını teşvik etmek, daha sağlıklı, modern ve doğa dostu şehirler yaratmak amacıyla düzenlenen Avrupa Hareketlilik haftası Balçova'da bir dizi etkinlikle kutlandı.

Bir hafta süren etkinliklerde ilk olarak yüzlerce Balçovalı vatandaş, belediye stadyumunda aerobik etkinliğine katıldı. Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve CHP Balçova İlçe Başkanı Binnur Akın'ın katıldığı ikinci gün etkinliğinde ise İnciraltı Kent Ormanı'nda Bisiklet Turu düzenlendi. Görme Engelliler Eşpedal Derneği'nin de katıldığı etkinlikte doğanın içinde bisiklet sürüldü. Diğer bir etkinlikte ise Balçovalı Kadınlar Adalet ve Demokrasi Rekreasyon alanında yoga yaptı. Avrupa Hareketlilik haftasının son etkinliğinde ise Balçovalı çocuklar anneleriyle doğa yürüyüşüne katılıp çevre temizliği yaptı.

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