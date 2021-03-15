Balçova'da afetlere karşı AKUT ile iş birliği
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Balçova'da afetlere karşı AKUT ile iş birliği

15.03.2021 10:29 | Son Güncelleme: 15.03.2021 10:33
Balçova'da afetlere karşı AKUT ile iş birliği

Balçova Belediyesi ile Arama ve Kurtarma Derneği (AKUT) arasında bir protokol imzalanırken, protokol kapsamında iki kurum arasında eğitim, tatbikat, sempozyum gibi konularda birlikte hareket edilmesi kararı alındı.

Balçova Belediyesi ile Arama ve Kurtarma Derneği (AKUT) arasında bir protokol imzalanırken, protokol kapsamında iki kurum arasında eğitim, tatbikat, sempozyum gibi konularda birlikte hareket edilmesi kararı alındı.

İzmir'de yaşanan deprem ve ardından gelen sel felaketi, afetin hemen sonrasında yapılan acil müdahalenin önemini gözler önüne serdi. 2006 yılından bugüne kadar Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG) ekipleri ile afet konusunda çalışmalar yapan Balçova Belediyesi, arama kurtarma ve acil müdahale alanında başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken Arama ve Kurtarma Derneği (AKUT) ile protokol imzaladı.

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve AKUT İzmir Ekip Lideri Ramazan Ergut arasında imzalanan protokol kapsamında, iki kurum arasında; eğitim, tatbikat, sempozyum gibi konularda birlikte hareket edilecek. Protokol ile ayrıca AKUt Derneği, Balçova Belediyesine bir kriz merkezinin kurulması ve acil müdahale timlerinin eğitilmesi için destek verecek.

Balçova Belediyesinin afetler sonrasında yapılacak müdahaleler ile ilgili ciddi bir hazırlığının olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Fatma Çalkaya "AKUT Derneği gelişen teknoloji ve yöntemler ile ilgili MAG ekibimizle birlikte çalışacak. Bizlere çok önemli katkılarının olacağına inanıyoruz. Deprem kuşağında olan Ülkemizin çok büyük bir dezavantajı var. Biz bir deprem veya başka afetler sonrasında ilçedeki vatandaşlarımıza en kısa sürede yardım ve hizmet götürmek için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz" dedi.

AKUT İzmir Ekip Lideri Ramazan Ergut de, "AKUT tecrübe, donanım ve bilgi birikimi açısından ülkemizin en önemli kurtarma derneğidir. Bu birikimlerimizi yerel yönetimler ile paylaşarak afetlere karşı daha hazırlıklı olmak istiyoruz. Balçova'nın hazır bulunan MAG ekipleri ile birlikte başarılı çalışmalara imza atacağımıza inanıyoruz" diye konuştu. - İZMİR

Balçova'da afetlere karşı AKUT ile iş birliği
Balçova'da afetlere karşı AKUT ile iş birliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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