Balçova'da 23 Nisan coşkusu
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Balçova'da 23 Nisan coşkusu

Balçova'da 23 Nisan coşkusu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı, İzmir'in Balçova ilçesinde coşkuyla kutlandı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı, İzmir'in Balçova ilçesinde coşkuyla kutlandı. Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, masal kahramanı kıyafeti giyen bando takımı ve süslenen araçlarla sokak sokak gezerek çocukların bayramını kutladı.

Pandemi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, Balçova'da 23 Nisan coşkusuna engel olamadı. Balçova Belediyesi masal kahramanlarından oluşan bando ve kortejle, sokak sokak gezerek bayramı çocukların evlerine ulaştırdı. Kortejle birlikte yürüyen Başkan Fatma Çalkaya, sokakta olan çocuklarla fotoğraf çektirdi. Bayramı evde geçirecekleri için üzgün olan Balçovalı çocuklar ise yapılan sürpriz karşısında balkonlarına çıkarak bayraklarıyla korteji selamladı.

Çocukların buruk bir bayram geçirmelerini istemediklerini ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya "Maalesef pandemi nedeniyle çocuklarımız alanlarda ve sokaklarda kutlayamıyorlar. Biz Ata'mızın çocuklarımıza hediye ettiği bu güzel bayramda hiçbir çocuğumuzun buruk bir bayram geçirmesini istemiyoruz. Balçova'daki tüm çocuklara ulaşıp bayramlarını kutladık. Gelecek yıllarda bu coşkumuzu biriktirip daha coşkulu bayramlar kutlayacağımıza inanıyorum " diye konuştu. - İZMİR

Balçova'da 23 Nisan coşkusu
Balçova'da 23 Nisan coşkusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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