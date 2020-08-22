Balçova Belediyesinden Dünya Kadınlar Gününde kadın personele iki yevmiye ikramiye Balçova Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında sürdürülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde, işçilere yüzde 18 zam yapıldı.

Balçova Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında sürdürülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde, işçilere yüzde 18 zam yapıldı. Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, sözleşme ile kadın personele 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ikramiyesi verileceğini müjdeledi.

Balçova Belediyesinde görev yapan sendikalı işçileri kapsayan Toplu İş Sözleşmesi, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve Belediye-İş Sendikası 4 No'lu Şube Başkanı Ayhan Doğan arasında imzalandı. 2020-2022 yıllarını kapsayan sendika sözleşmesiyle, Balçova Belediyesi'nde görev yapan 106 işçinin ücretlerine yüzde 18 zam yapıldı. İşçilerin, maaş zammının yanı sıra iki sendika ikramiyesi, dini bayramlarda, yılbaşında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında ve 1 Mayıs İşçi Bayramında erzak ücreti alacağı belirtildi.

Dünya Kadınlar Gününde kadın personele iki yevmiye ikramiye

Sözleşmenin Türkiye'ye örnek olacak en önemli maddesi ise 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde kadın personele iki yevmiye ikramiye verilecek. İki yevmiye ikramiyenin ise yaklaşık 450 TL civarında olduğu ifade edildi. Ayrıca eşine şiddet uygulayan personel olursa bu işçinin sosyal hakları da eşine ödenecek.

İmza töreninde konuşan Belediye-İş Sendikası İzmir 4 No'lu Şube Başkanı Ayhan Doğan, iyi bir sözleşme imzaladıklarını ifade etti. Doğan, "Biz, belediye yönetimi ile işçi arkadaşlarımız için kurumun verebileceği en yüksek oranlarda bir sözleşmeye imza attık" dedi.

Balçova Belediyesinin yıllardır iyi bir mali disiplin ile yönetildiğini ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "Meclis üyelerimiz ile birlikte amacımız; emekçi arkadaşlarımızın hakkını zamanında kendilerine ödemek. Emeğin kutsal olduğuna inanıyoruz; ayrıca bir kadın belediye başkanı olarak kadına şiddetin arttığı son zamanlarda kadın personelimize pozitif ayrımcılık yaptım. Umarım bu konuda bir farkındalık olur. Emekçi arkadaşlarım hem Balçova halkına layıkıyla hizmet verecek hem de emeğinin karşılığını zamanında alacak" dedi.

Atılan imzaların ardından pasta kesildi ve işçiler ile başkanlar sosyal mesafe kurallarına uyarak halay çekti. - İZMİR

Kaynak: İHA