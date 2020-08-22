Balçova Belediyesinden 'Dünya Kadınlar Günü'nde kadın personele iki yevmiye ikramiye
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Balçova Belediyesinden 'Dünya Kadınlar Günü'nde kadın personele iki yevmiye ikramiye

Balçova Belediyesinden 'Dünya Kadınlar Günü'nde kadın personele iki yevmiye ikramiye Kadın başkandan örnek sendika sözleşmesi Balçova Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında sürdürülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde, işçilere yüzde 18 zam yapıldı.

22.08.2020 12:03 | Son Güncelleme: 22.08.2020 12:08

Balçova Belediyesinden 'Dünya Kadınlar Günü'nde kadın personele iki yevmiye ikramiye

Kadın başkandan örnek sendika sözleşmesi

İZMİR - Balçova Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında sürdürülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde, işçilere yüzde 18 zam yapıldı. Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, sözleşme ile kadın personele 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ikramiyesi verileceğini müjdeledi.

Balçova Belediyesinde görev yapan sendikalı işçileri kapsayan Toplu İş Sözleşmesi, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve Belediye-İş Sendikası 4 No'lu Şube Başkanı Ayhan Doğan arasında imzalandı. 2020-2022 yıllarını kapsayan sendika sözleşmesiyle, Balçova Belediyesi'nde görev yapan 106 işçinin ücretlerine yüzde 18 zam yapıldı. İşçilerin, maaş zammının yanı sıra iki sendika ikramiyesi, dini bayramlarda, yılbaşında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında ve 1 Mayıs İşçi Bayramında erzak ücreti alacağı belirtildi.

Dünya Kadınlar Gününde kadın personele iki yevmiye ikramiye

Sözleşmenin Türkiye'ye örnek olacak en önemli maddesi ise 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde kadın personele iki yevmiye ikramiye verilecek. Ayrıca eşine şiddet uygulayan personel olursa bu işçinin sosyal hakları da eşine ödenecek.

İmza töreninde konuşan Belediye-İş Sendikası İzmir 4 No'lu Şube Başkanı Ayhan Doğan, iyi bir sözleşme imzaladıklarını ifade etti. Doğan, "Biz, belediye yönetimi ile işçi arkadaşlarımız için kurumun verebileceği en yüksek oranlarda bir sözleşmeye imza attık" dedi.

Balçova Belediyesinin yıllardır iyi bir mali disiplin ile yönetildiğini ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "Meclis üyelerimiz ile birlikte amacımız; emekçi arkadaşlarımızın hakkını zamanında kendilerine ödemek. Emeğin kutsal olduğuna inanıyoruz; ayrıca bir kadın belediye başkanı olarak kadına şiddetin arttığı son zamanlarda kadın personelimize pozitif ayrımcılık yaptım. Umarım bu konuda bir farkındalık olur. Emekçi arkadaşlarım hem Balçova halkına layıkıyla hizmet verecek hem de emeğinin karşılığını zamanında alacak" dedi.

Atılan imzaların ardından pasta kesildi ve işçiler ile başkanlar sosyal mesafe kurallarına uyarak halay çekti.

Balçova Belediyesinden 'Dünya Kadınlar Günü'nde kadın personele iki yevmiye ikramiye

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü 3. Sayfa
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz Ekonomi
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine 'Hayırlı olsun' deyip sorularını peş peşe sıraladı Medya
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine "Hayırlı olsun" deyip sorularını peş peşe sıraladı
Oyuncu Hande Ataizi, tatilde sevgilisiyle tartıştı Magazin
Oyuncu Hande Ataizi, tatilde sevgilisiyle tartıştı
Malatyalı girişimci, üretim tesisine çevirdiği evde ilaç sanayisi için akrep yetiştiriyor Ekonomi
Malatyalı girişimci, üretim tesisine çevirdiği evde ilaç sanayisi için akrep yetiştiriyor
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi Ekonomi
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi
Beykoz'daki kamp alanında erkek cesedi bulundu
Beykoz'daki kamp alanında erkek cesedi bulundu
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi
Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi
Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası sokak kısıtlaması sinyali verdi
Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası sokak kısıtlaması sinyali verdi
Çuvalda uyurken bulunan 15 yaşındaki çocuğun hikayesi yürek burktu
Çuvalda uyurken bulunan 15 yaşındaki çocuğun hikayesi yürek burktu
Hülya Avşar Beşiktaş için verdiği bağış sözünü tuttu
Hülya Avşar Beşiktaş için verdiği bağış sözünü tuttu
Parktaki ağaçlara kadın iç çamaşırı asılması vatandaşların tepkisi çekti
Parktaki ağaçlara kadın iç çamaşırı asılması vatandaşların tepkisi çekti
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Türkiye'nin ekonomisi hakkında konuştu: Çok üzülüyorum
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Türkiye'nin ekonomisi hakkında konuştu: Çok üzülüyorum
Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?
Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?
Doğal gazdan sonra sıra petrolde! 5 ilimizde arama çalışmaları için ruhsat verildi
Doğal gazdan sonra sıra petrolde! 5 ilimizde arama çalışmaları için ruhsat verildi
Alkollü TIR şoförü önce çarptı, sonra kaçmaya çalıştı
Alkollü TIR şoförü önce çarptı, sonra kaçmaya çalıştı
İşte Karadeniz'de bulunan doğal gaz keşfine ilişkin tüm Türkiye'nin merak ettiği 5 soru ve yanıtı
İşte Karadeniz'de bulunan doğal gaz keşfine ilişkin tüm Türkiye'nin merak ettiği 5 soru ve yanıtı
Trafikte dehşet anları kamerada! 'Polisim' diyerek önünü kesti, 5 yerinden bıçakladı
Trafikte dehşet anları kamerada! "Polisim" diyerek önünü kesti, 5 yerinden bıçakladı
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
3 Büyükler'in gündemine gelen eski Milan'lı Pato, serbest kaldı
3 Büyükler'in gündemine gelen eski Milan'lı Pato, serbest kaldı
Rusya'da apartmanda doğal gaz patlaması: 3 ölü, 4 yaralı
Rusya'da apartmanda doğal gaz patlaması: 3 ölü, 4 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 'Karadeniz'de doğal gaz bulduk' müjdesine MHP'den ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Karadeniz'de doğal gaz bulduk" müjdesine MHP'den ilk tepki
Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti
Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti
Divan Kurulu Başkanı Tuncel, Beşiktaş'ın borcunun 3,3 milyar lira olduğunu duyurdu
Divan Kurulu Başkanı Tuncel, Beşiktaş'ın borcunun 3,3 milyar lira olduğunu duyurdu
İngiliz profesörden korkutan iddia: Korona sonrası bebekler küçük doğacak
İngiliz profesörden korkutan iddia: Korona sonrası bebekler küçük doğacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Sezen Aksu Cem Yılmaz Ozan Güven
Spor Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Mustafa Cengiz Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Fatih Bakan Enerji Doğalgaz
Şu an buradasınız: Balçova Belediyesinden 'Dünya Kadınlar Günü'nde kadın personele iki yevmiye ikramiye - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.8.2020 12:47:22. #1.14#
title