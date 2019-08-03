Balçova Belediyesinde 111 memur için toplu sözleşme imzalandı

Balçova Belediyesi ile TÜM YEREL-SEN arasında, belediyede çalışan 111 memurun mali ve sosyal haklarını düzenleyen toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Balçova Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sözleşme ile memurlarların sosyal denge tazminatına yüzde 17 oranında zam yapıldı. Yeni zamlarla Balçova Belediyesinde en düşük memur maaşı, 5 bin 500 lira oldu.

Memurlar ayrıca 29 Ekim, Kurban ve Ramazan bayramlarında, yılbaşı ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde ikramiye alacak.

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, sözleşmenin hayırlı olmasını dileyerek "Personelimizin daha rahat şartlarda çalışması bizim de hizmet kalitemizi artırıyor. Balçova halkına hizmet eden tüm arkadaşlarıma hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

TÜM YEREL-SEN İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Tamer Yiğit Güler ise "Fatma Başkanımız bir anne şefkati ile davranarak personelini enflasyon canavarına ezdirmemek için çaba sarfetti ve güzel bir sözleşmeye imza attık. Bundan sonra da Balçova halkına en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA