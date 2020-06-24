HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Balcıoğlu: Ofisler evlere taşınıp, eve yemek ve çocuk bakımı hizmeti başlayabilir

KAHRAMANMARAŞ Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Şahin Balcıoğlu, koronavirüs nedeniyle yeni bir dönemin başlayacağını belirterek, "Belki ofisler boşalacak ve herkes evinde çalışacak.

Balcıoğlu: Ofisler evlere taşınıp, eve yemek ve çocuk bakımı hizmeti başlayabilir
24.06.2020 15:51 | Son Güncelleme: 24.06.2020 15:55

KAHRAMANMARAŞ Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Şahin Balcıoğlu, koronavirüs nedeniyle yeni bir dönemin başlayacağını belirterek, "Belki ofisler boşalacak ve herkes evinde çalışacak. İnsanlar evde çalışırken işverenler daha verimli olmalarını isteyecek. Belki eve yemek servisleri, temizlik ve çocuk bakımı hizmeti başlayacak" dedi.

KMTSO, 22'nci meclis toplantısını gerçekleştirdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan toplantı, meclis toplantı salonu yerine fuaye salonunda yapıldı. Meclis üyeleri toplantıya gelirken maske takıp, sosyal mesafeye göre ayarlanmış sandalyelere oturdu.

Meclis Başkanı Hanefi Öksüz'ün açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda kürsüye gelen KMSTO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, Türkiye'nin 2020'ye deprem, çığ gibi afetlerle girdiğini ve son olarak koronavirüsle karşı karşıya kaldığını söyledi. Balcıoğlu "Bu dönemde işlerini kapatmama cesareti gösteren, devletin de desteğiyle işçilerini işten çıkartmama büyüklüğünü, erdemini gösteren iş insanlarımıza gösterdikleri bu gayret için, bu zorlukta kendilerini sıkıntıları aşmaya zorladıkları için teşekkür ediyorum. Bunun rakamsal karşılığı şu; Geçen yıl bize göre her şeyi güllük gülistanlık olduğu nisan ayındaki işçi sayımızla bu yılki istihdam sayımızı karşılaştırdığımızda istihdamın sadece yüzde 1,7 oranında düştüğünü görüyoruz. 144 bin çalışanımızda çok küçük bir oran ki bunların bir kısmı zaten kendiliğinden işten ayrılan insanlar. Dolayısıyla hiç işten çıkarmadıkları için Kahramanmaraş'taki tüm sanayici, tüccar ve iş insanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu."GIDA, SAĞLIK VE DİJİTALLEŞME GELECEĞİN YATIRIMLARI OLACAK"Koronavirüsün insanların hem iş hem de sosyal yaşantısını değiştirdiğini ve dünyanın yeni bir döneme girdiğini kaydeden Balcıoğlu, şöyle devam etti: "İşe gitmeden çalışmayı öğrendik. Gitmeden fuarı gördük, gitmeden öğrenim, eğitimi öğrendik. 'Yeni normal' diye adlandırılan önümüzdeki sürecin bize ne getireceği tam olarak bilinmiyor. Dünya Ticaret Örgütü ve benzeri kurumlar, dünya ticaretinin yüzde 8 ile yüzde 32 daralacağı konusunda fikir öne sürüyorlar. Ama bizim önümüzde gıda, sağlık ve dijitalleşme konusunda yapacağımız yatırımlar, geleceğin yatırımları olacak ve bize çok kazandıracağını da biliyoruz. Peki, dijitalleşme başladığında işsizlik ne olacak, herkes aç mı kalacak? Öyle düşünülüyor, dijitalleşmek isteniliyor belki ama hemen bugün değil. İşsizlik olacak mı? Kesinlikle hayır, olmayacak. Neden? Belki iş şekil değiştirdi. Çünkü artık iş yerlerinde değil belki ofisler boşalacak ve herkes evinde çalışacak. Evinde çalışırken mükemmel ofisleri eve taşıyacaklar ve dijital sektörü harıl harıl yeni sistemler kuracak. İnsanlar evde çalışırken işverenler daha verimli olmalarını isteyecek. Belki eve yemek servisleri başlayacak. Fabrikada verdiği servisi, yemek sepeti modeli sistemle eve gönderecek. Belki bu iş biraz daha verimli çalışmaları için eve temizlik ve çocuk bakımı hizmeti başlayacak. Bunlar, önümüzdeki süreçte hemen hazır olan şeyler."6 FİRMAYA MARAŞ DONDURMASININ MARKA KULLANIM HAKKI VERİLDİToplantıda KMTSO'nun 2018'de 'coğrafi işaretli ürün' olarak tescil edilmesini sağlayarak, patentini aldığı Maraş dondurmasının kriterlerini yerine getiren 6 firmaya KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu ile KMTSO Meclis Başkanı Hanefi Öksüz tarafından marka kullanım hakları verildi. Bunlarla beraber bugüne kadar Maraş dondurması marka kullanım hakkı verilen firma sayısı 10'a çıktı.

Toplantının sonunda Şahin Balcıoğlu, başkanlık görevini devraldığı Serdar Zabun'a hizmetlerinde dolayı teşekkür plaketi verdi.


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek Ekonomi
Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor Ekonomi
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak Ekonomi
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak
Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti Ekonomi
Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti
Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar Ekonomi
Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar
1 Temmuz'dan itibaren havalimanlarında koronavirüs test merkezleri açılacak Ekonomi
1 Temmuz'dan itibaren havalimanlarında koronavirüs test merkezleri açılacak
Son dakika: Yeni Rekabet Kanunu ile Türkiye'ye daha çok uluslararası yatırımcı çekilecek
Son dakika: Yeni Rekabet Kanunu ile Türkiye'ye daha çok uluslararası yatırımcı çekilecek
Bodrum'da fahiş fiyat sezonu açıldı! 1,5 porsiyon döner: 370 TL
Bodrum'da fahiş fiyat sezonu açıldı! 1,5 porsiyon döner: 370 TL
Tarlada 1 liradan satılan karpuz üreticinin yüzünü güldürdü
Tarlada 1 liradan satılan karpuz üreticinin yüzünü güldürdü
Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi, açık artırmayla satılacak
Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi, açık artırmayla satılacak
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 390,6 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 390,6 liradan işlem görüyor
Son dakika: AK Parti yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu: Gıdada hile yapanlara ağır cezalar geliyor
Son dakika: AK Parti yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu: Gıdada hile yapanlara ağır cezalar geliyor
Türkiye'de bir ilk! Gurbetçi vatandaş kahve ağacı yetiştirip meyvesini üretmeyi başardı
Türkiye'de bir ilk! Gurbetçi vatandaş kahve ağacı yetiştirip meyvesini üretmeyi başardı
Kıdem tazminatına ilişkin yeni düzenlemede çözüm yolunu bilim kurulu önerecek
Kıdem tazminatına ilişkin yeni düzenlemede çözüm yolunu bilim kurulu önerecek
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İstanbul'da selin oluşturduğu zararlar giderilecek
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İstanbul'da selin oluşturduğu zararlar giderilecek
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
1,5 dönümlük tarlasında ejder meyvesi yetiştiren çiftçi, yılda 225 bin TL kazanıyor
1,5 dönümlük tarlasında ejder meyvesi yetiştiren çiftçi, yılda 225 bin TL kazanıyor
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda
Gümüşhane'de çileklerini türkü dinleterek üreten çiftçi taleplere yetişemiyor
Gümüşhane'de çileklerini türkü dinleterek üreten çiftçi taleplere yetişemiyor
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
30 yıllık mahalle bakkalı 9 metrekarelik dükkanda marketlere direniyor
30 yıllık mahalle bakkalı 9 metrekarelik dükkanda marketlere direniyor
ABD'de yeni konut satışları mayısta beklentiyi aştı
ABD'de yeni konut satışları mayısta beklentiyi aştı
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 389,3 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 389,3 liradan işlem görüyor
Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı
Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi...
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
'Altın devinde miras kavgası' haberlerine İstanbul Altın Rafinerisi'nden açıklama geldi
"Altın devinde miras kavgası" haberlerine İstanbul Altın Rafinerisi'nden açıklama geldi
Borsadaki şirketlerin toplam değeri 1 trilyon 331 milyar lira! Zirvede Koç Holding var
Borsadaki şirketlerin toplam değeri 1 trilyon 331 milyar lira! Zirvede Koç Holding var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Berat Albayrak Adnan Menderes Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Bülent Ersoy Şeyma Subaşı Safiye Soyman
Spor Serdar Aziz Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Mustafa Cengiz Tahir Karapınar
Daha Fazla Su Sel Kadın Bodrum
Şu an buradasınız: Balcıoğlu: Ofisler evlere taşınıp, eve yemek ve çocuk bakımı hizmeti başlayabilir - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 16:22:14. #1.14#
title