Balcıoğlu, KSÜ’de “Başarının Temeli Sevgi” başlıklı konferans verdi

26.12.2019 14:37 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:37

Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı ve Çabasan Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı "Başarının Temeli Sevgi" konulu konferans gerçekleştirildi.