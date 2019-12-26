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Balcıoğlu, KSÜ’de “Başarının Temeli Sevgi” başlıklı konferans verdi

Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı ve Çabasan Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı "Başarının Temeli Sevgi" konulu konferans gerçekleştirildi.

26.12.2019 14:37 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:37
Balcıoğlu, KSÜ’de “Başarının Temeli Sevgi” başlıklı konferans verdi

İlahiyat Fakültesi tarafından Başkan Yardımcısı ve Çabasan Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı "Başarının Temeli Sevgi" konulu konferans gerçekleştirildi.

Kaynak: Dunya.com

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