Balcıoğlu: "KOBİ'lere destekler devam etmeli"
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Balcıoğlu: "KOBİ'lere destekler devam etmeli"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Balcıoğlu: 'KOBİ'lere destekler devam etmeli'

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Şahin Balcıoğlu, pandemi sürecinde Kahramanmaraş'ta istihdamın yüzde 8,1 arttığını belirterek, KOBİ'lere desteklerin devam etmesi gerektiğini söyledi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Şahin Balcıoğlu, pandemi sürecinde Kahramanmaraş'ta istihdamın yüzde 8,1 arttığını belirterek, KOBİ'lere desteklerin devam etmesi gerektiğini söyledi.

Balcıoğlu, Kahramanmaraş'ta üretimin devam ettiğini, işletmelere yeterince sipariş geldiğini ancak hammadde sıkıntısı yaşadıklarını belirterek, "Yükselen emtia fiyatlarına rağmen hammadde bulamıyoruz. İş var, müşteri var ama işletmelerimiz hammadde bulamadığı için çalışamıyor. Yeterince siparişimiz var ama bunu karşılayacak mal gelmiyor. Gelen mal da yetişmiyor. Mesela örgü kumaşta likra diye bilinen elastan ip fiyatı yılbaşında 5 dolar civarındaydı, şu anda 20 dolar verdiğinizde de mal yok. 5 dolarlık malı 20 dolara bulamıyorsunuz. Aynı şekilde metal sektöründe de sıkıntı var. Firmalarımız tencere sattılar. 4 ay önce Şişecam'a kapak siparişi verdiler. Ancak kapaklar halen gelmedi ve ne zaman geleceğini de bilmiyorlar. Önümüzdeki aylarda kapasite artıyor diye haber aldık, seviniyoruz ama 4 aydan beri siparişi aldıkları müşterinin istediği hazır olan malı gönderemedik. Bu, tabii ki stok maliyetlerine, depo ücretlerine de yansıyor. Mal gitmeyince para gelmiyor, para gelmeyince ödeme yapamıyoruz. Böyle bir döngünün içindeyiz" dedi.

Küçük işletmelere destek olunması gerektiğini belirten Balcıoğlu, "Küçük işletmelerin hayatta kalması için kısa çalışma ödeneği devam etmeli" dedi.

Kahramanmaraş'ta ihracat ağırlıklı çalışan işletmeler olduğunu hatırlatan Balcıoğlu, "Onlar da bugünlerde tüm dünyanın ortak sıkıntısı olan konteyner yetersizliği ile karşı karşıya. Özellikle iki ana sektörümüzde bu sıkıntı yaşanıyor. Biri tekstil, diğeri paslanmaz çelik mutfak eşyası. Malı gönderemedikleri için stoklar şişiyor. Maalesef konteyner de bulamıyorlar. Gelen konteyner de 3 kat fiyatına geliyor" ifadesini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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