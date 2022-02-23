Balcılar Birliği başkanlığına Özbakır yeniden seçildi - Haberler
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Balcılar Birliği başkanlığına Özbakır yeniden seçildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Balcılar Birliği başkanlığına Özbakır yeniden seçildi

Oltu Balcılar Birliği olağan genel kurul toplantısında Yusuf Özbakır yeniden başkan seçildi.

OLTU, ERZURUM (İHA) - Oltu Balcılar Birliği olağan genel kurul toplantısında Yusuf Özbakır yeniden başkan seçildi.

Kaymakamlık toplantı salonun da saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan Oltu Balcılar Birliği olağan genel kurul toplantısında yeniden başkan seçilen Yusuf Özbakır, "Üyelerimizin üretmiş olduğu organik balları gerçek değerinde pazarlamak ve gerekli tanıtımını yapmak için çalışmalar gerçekleştireceğiz. Oltu Balcılar Birliği olarak bütün üyelerimizin her zaman yanlarında ve de her türlü desteği sağlayacağız. Oltu ve köylerimizde üretilen balı marka haline getireceğiz" dedi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı - Yerel

İstiklal Marşı, Kaymakamlık, Oltu, Yerel, Haberler

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