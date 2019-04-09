Balcı, Yeni Meclis Üyeleriyle Bir Araya Geldi

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Canla başla, gece gündüz demeden çalışacağız. Kimseyi ayırmadan, kapımız herkese açık olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre Balcı, mazbatalarını alarak göreve başlayan Altındağ Belediyesi meclis üyeleriyle istişare toplantısında bir araya geldi.

Meclis üyelerini tebrik eden Balcı, tüm meclis üyelerine seçim sürecinde gösterdikleri özverili çalışmalar için teşekkür ederek, "Bize oy veren vermeyen herkesin belediye başkanı olarak gönüllere girmeye geldik." ifadelerini kullandı.

Meclis üyeleriyle iş birliği içerisinde Altındağ'ı daha ileriye taşıyacayacakları aktaran Balcı, şu değerlendirmede bulundu:

"Meclis üyesi arkadaşlarımızın hepsini tebrik ediyorum. Yeni dönemde Altındağ'da bize oy veren vermeyen herkesi mutlu edecek bir yönetim anlayışı sergileyeceğiz. Şimdi çok çalışma vaktidir. Canla başla, gece gündüz demeden çalışacağız. Kimseyi ayırmadan kapımız herkese açık olacak."

Kaynak: AA