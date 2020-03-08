Balcı: "Taciz ve istismarın ortadan kaldırılması için 'sıfır tolerans' ilkesiyle çalışıyoruz"
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Yaşam ›› Balcı: "Taciz ve istismarın ortadan kaldırılması için 'sıfır tolerans' ilkesiyle çalışıyoruz" - Haberler
Dünya Kadınlar Günü, Samsun, Balcı, Yaşam

Balcı: "Taciz ve istismarın ortadan kaldırılması için 'sıfır tolerans' ilkesiyle çalışıyoruz"

Samsun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı, kadınlara karşı her türlü şiddetin, töre ve namus cinayetlerinin, taciz ve istismarın ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmaların, "kadına yönelik şiddete sıfır tolerans" ilkesiyle sürdürüldüğünü ifade eti.

08.03.2020 15:12 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:12
Balcı:

Samsun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı, kadınlara karşı her türlü şiddetin, töre ve namus cinayetlerinin, taciz ve istismarın ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmaların, "kadına yönelik şiddete sıfır tolerans" ilkesiyle sürdürüldüğünü ifade eti.


Samsun Valiliği öncülüğünde, Samsun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve diğer çok sayıda kurum ve kuruluşun bir arada yürüttüğü bu yılki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlik programı, Atatürk Anıtına çelenk koyma, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Daha sonra günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar gerçekleştirildi.


Törende konuşan Samsun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı, "Hayatın her alanında, sevgiyi, fedakarlığı, hoşgörüyü ve duyarlılığı temsil eden kadınlar, huzurlu, sağlıklı ve çağdaş bir toplumun temel taşlarıdır. Kadınların sosyal, siyasal ve ekonomik hayatta hak ettikleri konuma yükselmeleri ve geleceğe güvenle bakmaları ise yetiştirdikleri nesillerin mutluluğunun ve başarılarının en temel şartıdır. Kadın hak ve özgürlüklerindeki ilerlemeler, kadınlarımızı toplumsal yaşamda hak ettikleri konuma taşımaya devam etmekte olup, bu mücadele, demokrasinin ve insan haklarının gelişmesine de büyük katkıda bulunmaktadır. Kadınlarımızın siyasi alan başta olmak üzere, sosyal ve kültürel alanlarda, eğitimde, hukukta, aile içinde, çalışma hayatında, kısacası toplumsal yaşamın tüm alanlarında erkeklerle eşit haklara sahip olması ve bu hakların pozitif ayrımcılıkla zenginleştirilmesi de kadınlarımıza verdiğimiz değerin bir diğer ifadesidir" dedi.


"Taciz ve istismarın ortadan kaldırılması için 'Sıfır Tolerans' ilkesiyle çalışıyoruz"


Kadına yönelik şiddet konusuna da değinen Balcı, şunları söyledi:


"Kadınlara karşı her türlü şiddetin, töre ve namus cinayetlerinin, taciz ve istismarın ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar, 'kadına yönelik şiddete sıfır tolerans' ilkesiyle sürdürülüyor. Bu özel günde, kadınların toplumun her alanına tam ve eşit imkanlarla katılımları idealine olan inancımı vurguluyor, bu vesileyle Dünya Kadınlar Gününü en içten dileklerimle kutluyor, saygılarımı sunuyorum."


Samsun'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programları anma töreni, sergi, panel ve gala yemeği ile gün boyu devam edecek. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haberler
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Haberler
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haberler
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Koronavirüs İtalya'yı ele geçiriyor! Bölge başkanı da virüse yakalandı Haberler
Koronavirüs İtalya'yı ele geçiriyor! Bölge başkanı da virüse yakalandı
Komşuda en korkunç gün! 49 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Komşuda en korkunç gün! 49 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti Haberler
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Angela Merkel Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Sadi Konuk Berkay Şahin Müslüm Gürses
Spor Podolski Bülent Uygun İsmail Kartal Malcolm Thomas Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Türk Avrupa Yunanistan Denizlispor
Şu an buradasınız: Balcı: "Taciz ve istismarın ortadan kaldırılması için 'sıfır tolerans' ilkesiyle çalışıyoruz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 15:14:55. #1.14#