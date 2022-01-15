Balcı: " Bilecik esnafına hizmet etmeye devam edeceğiz"

BİLECİK (İHA) - Bilecik Giyim ve Mensucat Odası seçimine tek liste halinde giren mevcut başkan Haşim Balcı yeniden başkan seçildi.

Bilecik Giyim ve Mensucat Odası 19.Olağan Genel Kurulu Bilecik Belediyesi Sosyal Tesisi'nde düzenlendi. Seçime tek liste halinde giren Haşim Balcı 3'kez başkanlığa seçildi. 385 üyenin 210'nun sandığı gittiği seçim sonrası tüm katılımcılara teşekkür eden Balcı, herkesi kucaklayan bir anlayışla Bilecik esnafına hizmet etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Öte yandan, Balcı'yı ilk olarak Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve beraberindeki heyet tebrik etti. - BİLECİK