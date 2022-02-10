Balcalı Hastanesi'nde çocuk yoğun bakım hemşirelik kursu başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balcalı Hastanesi'nde çocuk yoğun bakım hemşirelik kursu başladı

AA, Koray Kılıç - Güncel
 - Güncelleme:
Balcalı Hastanesi'nde çocuk yoğun bakım hemşirelik kursu başladı

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde çocuk yoğun bakım hemşirelik kursu başladı.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde çocuk yoğun bakım hemşirelik kursu başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Murat Gündüz, açılışta yaptığı konuşmada, yoğun bakım ve çocuk yoğun bakım hemşireliği alanlarında eğitim veren en önemli merkezlerden biri olduklarını ifade etti.

Türkiye'nin çeşitli illerinden 7 kursiyerin katıldığı kursun 5 hafta süreceği belirtildi.

AA / Koray Kılıç - Güncel

Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi, Çukurova Üniversitesi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title