Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde çocuk yoğun bakım hemşirelik kursu başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Murat Gündüz, açılışta yaptığı konuşmada, yoğun bakım ve çocuk yoğun bakım hemşireliği alanlarında eğitim veren en önemli merkezlerden biri olduklarını ifade etti.

Türkiye'nin çeşitli illerinden 7 kursiyerin katıldığı kursun 5 hafta süreceği belirtildi.