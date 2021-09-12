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Balayından dönen çiçeği burnunda çifti ölüm ayırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balayından dönen çiçeği burnunda çifti ölüm ayırdı Geride en mutlu günlerinde çektirdikleri düğün fotoğrafları kaldı Kocaeli'nin Gebze ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kaza sonrası yaralanarak hastaneye kaldırılan ve burada bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayan kadının...

Balayından dönen çiçeği burnunda çifti ölüm ayırdı

Geride en mutlu günlerinde çektirdikleri düğün fotoğrafları kaldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kaza sonrası yaralanarak hastaneye kaldırılan ve burada bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayan kadının yeni evlendiği ve kaza günü balayından döndükleri ortaya çıktı.

Kaza, dün Kocaeli'nin Gebze ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Esat Şerefoğlu idaresindeki 46 BM 790 plakalı BMW marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak refüje girdi. Paramparça olan otomobilde yolcu olarak bulunan, Şerefoğlu'nun eşi Zeynep Sezal Şerefoğlu, otomobilde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine Kuzey Marmara Otoyolu ekipleri kaza bölgesinde önlem almaya çalışırken, aynı istikamette seyir halinde olan M.A. yönetimindeki 34 DCZ 458 plakalı Audi marka otomobil, önce otoyol görevlisi Bekir Tekirağaç'a daha sonra da bariyerlere çarptı. Meydana gelen ikinci kazada da Tekirağaç ve otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralanan karayolları görevlisine ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Dilovası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ise, otomobilin içerisinde sıkışarak yaralanan Zeynep Sezal Şerefoğlu'nu kurtarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen kadın ve hafif yaralanan diğer otomobilin sürücüsü tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastanede tedaviye alınan karayolları görevlisi Bekir Tekirağaç ve Zeynep Sezal Şerefoğlu, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

2 kişinin hayatını kaybettiği kazanın detayları yürek burktu

Öte yandan 2 kişinin hayatını kaybettiği kazanın yürek burkan detayları ortaya çıktı. Ahmet Esat Şerefoğlu ve Zeynep Sezal Şerefoğlu'nun 29 Ağustos tarihinde dünyaevine girdiği ve kaza günü balayından döndükleri öğrenildi. Çiçeği burnunda çifti ayıran kazanın ardından geriye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın da katıldığı nikah fotoğrafları kaldı.

Balayından dönen çiçeği burnunda çifti ölüm ayırdı

Balayından dönen çiçeği burnunda çifti ölüm ayırdı

Balayından dönen çiçeği burnunda çifti ölüm ayırdı

Balayından dönen çiçeği burnunda çifti ölüm ayırdı
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