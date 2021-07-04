Balayına gitmeme nedenleri şaşırttı
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Balayına gitmeme nedenleri şaşırttı

Balayına gitmeme nedenleri şaşırttı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Sosyal medya fenomeni ve oyuncu Yasemin Sakallıoğlu, mart ayında evlendiği yönetmen eşi Burak Yırtar ile erteledikleri balayına çıkmaya hazırlandıklarını söyledi. Ünlü çiftin bu zamana kadar neden balayına gitmedikleri de belli oldu. Sakallıoğlu, komedi de kadın-erkek ayrımı yapanlara ise sert çıktı. İşte detaylar...

Çift, balayı alışveriş için City's Nişantaşı'nda dolaştıktan sonra Covid-19 tedbirleri nedeniyle dışarıdaki bir mağazanın önünde beklerken objektifler yansıdı.

"ORTALIĞIN DURULMASINI BEKLEDİK..."

İş yoğunluğu nedeniyle balayına gidemediklerini söyleyen Sakallıoğlu "İş yoğunluğumuz ve ortalığın biraz daha durulmasını beklediğimiz için balayımızı ertelemiştik. Onun için alışverişe çıktık. Ülkemizde balayı yapacağız. Aşı olmadığımız için henüz yurtdışına gidemeyiz. Yakın zamanda Covid-19'u atlattığımız için aşı olamadık. Yoksa aşı karşıtı değiliz" ifadelerini kullandı.

"KOMEDİNİN KADINI-ERKEĞİ OLMAZ"

30 Temmuz'da stand-up gösterisi için sahne alacağını söyleyen Sakallıoğlu, komedi alanında kadın-erkek ayrımı olamayacağını ve 'komedi erkek işidir' algısına inanmadığını söyleyip şöyle konuştu:

"Kadın komedyenlerimiz var ben de onlardan biriyim. Komedinin kadını veya erkeği olduğunu da inanmıyorum. Komik komiktir yani, durumlar sözler komiktir. Kadın ya da erkek komiktir diye ayırmayı doğru bulmuyorum."

Ünlü çiftin doğal halleri ve keyifli tavırları dikkat çekti.

Balayına gitmeme nedenleri şaşırttı
Balayına gitmeme nedenleri şaşırttı
Balayına gitmeme nedenleri şaşırttı

Kaynak: Snob Magazin

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