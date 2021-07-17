Balayı için Marmaris'e gelen çift tekme tokat birbirine girdi

Balayı için Marmaris'e gelen çift tekme tokat birbirine girdi Balayı için Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen ve yeni evli olduğu öğrenilen çift, tekme tokat birbirine girdi.

Balayı için Marmaris'e gelen çift tekme tokat birbirine girdi

MUĞLA - Balayı için Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen ve yeni evli olduğu öğrenilen çift, tekme tokat birbirine girdi. Yeni evli genç çiftin balayı niyetiyle geldikleri tatil beldesinde tekme tokat kavgaları vatandaş kamerasına böyle yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, hem balayı hem de tatil için Marmaris'e gelen bir grup arkadaş yol kenarında, diğer arkadaşlarını beklerken yeni evli oldukları öğrenilen karı koca tartışmaya başladı. Bir süre sonra kavgaya dönüşen balayındaki karı koca tekme tokat birbirine girdi. Kavgayı bir kişi engellemek istese de pek başarılı olamazken gelin ve damat birbirlerini darp etti. İlginç kavga bu sırada yolda araç içerisinde beklemekte olan bir kişi tarafından görüntülendi.

Yeni evli oldukları öğrenilen çiftin kavgasının düğün masrafları yüzünden çıktığı öğrenilirken, kavgayı vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etmesi sonucu balayındaki çifti polis ekiplerinin sakinleştirdiği öğrenildi. Polis 23 yaşındaki gelin ile 24 yaşındaki damadı ifadesine başvurmak üzere karakola götürürken, çiftin şikayetinden vazgeçmesi sonucu salıverildiği ancak olayla ilgili resmi işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl