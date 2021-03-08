Balatlı anneler üniversiteli oldu

Kadınlar Günü kapsamında yapılan 2 haftalık eğitimlerle Balat'ta yaşayan anneler, üniversiteli oldu. Finanstan hukuka, ilk yardımdan gastronomiye birçok alanda eğitimlerini tamamlayan kadınlar, sertifikalarını aldı.

İstanbul Balat'ta yaşayan 30 kadın, 'Ayvansaray'da Biz, Kadınlarımız ve Üniversitemiz' başlıklı eğitim programına katılarak, 2 haftalığına üniversiteli oldu. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi akademisyenlerinden, finanstan hukuka, çocuk gelişiminden ilk yardıma ve gastronomiye kadar birçok farklı alanda eğitim alan kadınlar, eğitimlerini sertifikaları ile taçlandırdı. Sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak yapılan eğitimlerde, anneler ders görürken, çocuklar da kampüs bahçesinde oyun oynadı.

ÇOCUKLAR ÜSTÜNDE BASKI KURMAMAM GEREKTİĞİNİ ANLADIM

35 yaşındaki 2 çocuk annesi Serpil Ok, katıldığı eğitimlerle bilmediği birçok şeyi öğrendiğini ifade etti. Ok, 'Bütün eğitimlere katıldım. Bana iyi bir eğitim sağladı. Çocuk gelişimi, kadın dayanışması gibi konular dikkatimi çekti. Burada öğrendiklerimin çoğunu bilmiyordum ama öğrendim. Çocuk gelişimi için çok güzel şeyler öğrendim, kadın haklarıyla ilgili şeyler de öğrendim. Çocuğun üzerine fazla baskı kurmamam gerektiğini, bu durumun ters tepki göstereceğinin burada farkına vardım. Ben çocuklarımı bazı şeyler için zorluyordum ama şimdi zorlamamam gerektiğini öğrendim' dedi.

BİLMEDİĞİMİZİ ÖĞRENDİK, BİLDİKLERİMİZİ TEKRAR ETTİK

33 yaşındaki Aysel Şenkaya da, 'Ben bu eğitimlerden çok memnun kaldım. Kadınların haklarından bahsedildi ve biz kendi haklarımızı öğrenmiş olduk. Hangi durumlarda hukuki olarak neler yapabileceğimizi öğrendik. Çocuklarımıza çikolata yapmayı öğrendik. İlk yardım eğitimleri verildi. Çocuk gelişimi hakkında da bilgiler aldık. Çocuklara nasıl yaklaşmamız gerektiği, özgüvenlerini nasıl kazandırmamız gerektiği hakkında bilgiler aldık. Bizim için çok faydalı oldu. Bilmediğimiz birçok şeyi öğrenmiş, birçok şeyi de tekrar etmiş olduk' diye konuştu.

'ÜNİVERSİTELER İÇİNDE BULUNDUĞU ÇEVREYE KATKI SAĞLADIĞI SÜRECE VAR'

Üniversitelerin içinde bulunduğu çevreye katkı sağladığı müddetçe var olduğuna dikkat çeken İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğr. Görevlisi Lütfullah Çelikten, 'Biz de bu anlayıştan yola çıkarak bu eğitimleri düzenledik. Geçtiğimiz yıl da bir benzerini yapmıştık. Dileğimiz bundan sonra da bu eğitimlerin devam etmesi' dedi.

KADINLAR TOPLUMUN KALKINMASINDA ÖNEMLİ BİR İTİCİ GÜÇ

Farklı alanlarda da kadınları eğiteceklerini belirten Çelikten, 'Dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınlar, toplumların kalkınmasında çok önemli bir itici güç. Bu bilinçle içinde bulunduğumuz bu çevrede kadınlarımızı eğiterek hem toplumumuza katkı sağlayacağız hem de kadınlarımıza, ailelere katkı sağlamış olacağız. Bu çalışmaları durmaksızın yerine getireceğiz' ifadelerini kullandı.

BİRÇOK SORUYA CEVAP BULDULAR

Kadınların da eğitimlerden memnun kaldıklarını ve birçok sorularına cevap bulduklarını söyleyen Çelikten, 'Kadınlar çocuklarını yetiştirirken eksik oldukları ya da sorun yaşadıkları konularda bizlere danıştılar. Bizler de onlara çeşitli alanlarda eğitimler verdik. Finans eğitiminde, aile bütçesini nasıl hazırlayacakları, ilk yardımda da ev kazalarına karşı neler yapabileceklerine karşı eğitim aldılar. Kadınlarımız bu eğitimlerden oldukça memnun kaldılar. Her türlü soruya yanıt bulduklarını düşünüyorum' diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı