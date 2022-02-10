Balatalar ısındı, tır seyir halinde alev aldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balatalar ısındı, tır seyir halinde alev aldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Balatalar ısındı, tır seyir halinde alev aldı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde seyir halinde olan tırın balatalarının tutuşması sebebiyle lastiklerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde seyir halinde olan tırın balatalarının tutuşması sebebiyle lastiklerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Çorum istikametine seyir halinde olan 53 K 2336 plakalı tırın balataları Taşköprü mevkiinde aşırı ısınması sebebiyle alev aldı. Alevleri gören sürücü, tırı yol kenarında durdurarak yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Diğer sürücüler ise durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, tırın lastiklarıide çıkan yangını büyümeden söndürdü. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İtfaiye, Yangın, Çorum, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title