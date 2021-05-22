Balatadan çıkan alevlerin sardığı tır kullanılmaz hale geldi
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Balatadan çıkan alevlerin sardığı tır kullanılmaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Taşören - Haberler | 3. Sayfa

Balatadan çıkan alevlerin sardığı tır kullanılmaz hale geldi Sürücünün son anda indiği tırı itfaiye ekipleri söndürdü Kocaeli'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken balataları tutuşan tır, alevlere teslim oldu.

Balatadan çıkan alevlerin sardığı tır kullanılmaz hale geldi

Sürücünün son anda indiği tırı itfaiye ekipleri söndürdü

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken balataları tutuşan tır, alevlere teslim oldu. Sürücünün son anda indiği araç yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olay Körfez TEM Otoyolu Hacıosman Mahallesi İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan Kamil K. yönetimindeki Ford marka 41 AJ 237 plakalı çimento yüklü tırın, balatalarında yanma meydana geldi. Aracın sağ tarafında patlama sesi duyan sürücü aracını emniyet şeridine çekerek yaptığı kontrolde tırın yanmaya başladığını görünce durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürünün müdahalesi ise yangına kontrol almaya yetmeyince kısa sürede büyüyen alevler aracın sağ kısmını kapladı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken çekici kısmı büyük oranda yanan tır kullanılamaz hale geldi. Çimento yüklü tır, çekici ile yoldan kaldırılırken, yangın hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.

Balatadan çıkan alevlerin sardığı tır kullanılmaz hale geldi
Balatadan çıkan alevlerin sardığı tır kullanılmaz hale geldi
Balatadan çıkan alevlerin sardığı tır kullanılmaz hale geldi
Balatadan çıkan alevlerin sardığı tır kullanılmaz hale geldi
Balatadan çıkan alevlerin sardığı tır kullanılmaz hale geldi
Balatadan çıkan alevlerin sardığı tır kullanılmaz hale geldi
Balatadan çıkan alevlerin sardığı tır kullanılmaz hale geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Taşören

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