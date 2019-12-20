: Balat'taki taciz şüphelisi yakalandı

20.12.2019 13:50 | Son Güncelleme: 20.12.2019 13:53

Fatih Balat'ta bir kadını arkasından yaklaşarak taciz ettiği öne sürülen kişi yakalandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan olay geçiğimiz hafta sonu Balat Mahallesi Tevkii Cafer Mektebi Sokak'ta yaşandı.

Balat'ta bulunan iş yerine yürüyen S.K. isimli kadını, kimliği belirsiz bir kişi takip etmeye başladı. Arkadan yaklaşan şüpheli, kimsenin olmadığı sırada, kadını fiziksel olarak taciz etti. S.K.'nın çığlıklarını duyan mahalle sakinleri evlerinden çıkarak, kadının yardımına koştu. Şüpheli, mahallelinin dışarı çıkmasıyla koşarak kaçmaya başladı. Polisin yaptığı çalışma sonucu şüpheli bugün yakalandı.

Kaynak: DHA

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