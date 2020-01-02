Balat'taki taciz şüphelisi hakkında iddianame düzenlendi
Haber Özden ATİK İstanbul, DHAFatih, Balat'ta 15 Aralık'ta bir kadının arkasından yaklaşarak taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan şüpheli Halil P. hakkındaki soruşturma tamamlandı.
02.01.2020 18:58 | Son Güncelleme: 02.01.2020 19:00
Haber Özden ATİK İstanbul, DHA
Fatih, Balat'ta 15 Aralık'ta bir kadının arkasından yaklaşarak taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan şüpheli Halil P. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, şüpheli Halil P. hakkında Cinsel saldırı sucundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.
Kaynak: DHA