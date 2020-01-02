Balat'taki taciz şüphelisi hakkında iddianame düzenlendi
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Balat'taki taciz şüphelisi hakkında iddianame düzenlendi

FATİH, Balat'ta 15 Aralık'ta bir kadının arkasından yaklaşarak taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan şüpheli Halil P. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

02.01.2020 18:41 | Son Güncelleme: 02.01.2020 18:41
Balat'taki taciz şüphelisi hakkında iddianame düzenlendi

FATİH, Balat'ta 15 'ta bir kadının arkasından yaklaşarak taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan şüpheli Halil P. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, şüpheli Halil P. hakkında "Cinsel saldırı" sucundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. 

- İstanbul

Kaynak: DHA
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