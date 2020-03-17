Balat'taki Sveti Stefan Kilisesi, Kovid-19 önlemleri kapsamında dezenfekte edildi Fatih Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Fatih Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

İlçedeki kamu kurumları, okullar ve ibadethaneleri dezenfekte eden Sağlık İşleri Müdürlüğünün özel kıyafetli çalışanları, Balat'taki Sveti Stefan Kilisesi'ni de önlem amacıyla ilaçladı.

Dezenfekte çalışmalarının ilçedeki kurumlar ve ibadethanelerin yanı sıra alt geçitler ve oyun parklarında da devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA