Balat tacizine ilişkin yargılamaya devam edildi

21.02.2020 12:49 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:49

Fatih Balat'ta işe giden kadını taciz eden sanık Halil Pamuk'un 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Duruşmada savunma yapan sanık, hakkındaki suçlamaları reddederek, müştekiyi tanımadığını söyledi.



İstanbul Fatih'in Balat semtinde 15 Kasım 2019'da sabah saatlerinde işine giden S.K.'yı taciz ettiği iddiasıyla 'Cinsel saldırı' suçundan 10 yıla kadar hapsi istenen sanık Halil Pamuk'un yargılanmasına devam edildi. İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Halil Pamuk, müşteki S.K. ile tarafların avukatları hazır bulundu.



"Artık o yolu kullanmıyorum"



Duruşmada sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek beyanda bulunan müşteki S.K., "Olayın gerçekleştiği güzergahı kullanıyordum. Fakat artık o yolu kullanmıyorum. Birden bire arkamdan bana sarılmıştır. Bir bakıma kilitlemiş gibi beni kollarıyla sarmıştır. Daha sonra yüzümü çevirerek beni 3-4 defa öpmüştür. Sanıktan şikayetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum. Kaldı ki görüntüleri izlediğimde mastürbasyon yaptığını da gördüm" ifadelerini kullandı.



Müşteki S.K.'nın ardından söz alan avukatı Neslihan Evci ise, sanıktan şikayetçi olduklarını ve davaya katılma talepleri olduğunu kaydederek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini belirtti.



Mahkeme, müşteki S.K. ile avukatı Neslihan Evci'nin suçtan zarar görme ihtimaline ilişkin davaya katılma taleplerini kabul etti.



Hakkındaki iddialara ilişkin savunma yapan sanık Halil Pamuk, müşteki S.K.'yı tanımadığını, kendisiyle bir husumetinin olmadığını ve üzerine atılı suçları kabul etmediğini belirtti.



"Keşif yapılmasını talep ediyoruz"



Sanığın ardından söz alan avukatı Sertan Davdav ise, "Teşhis tutanağı usule aykırı hazırlanmıştır. Polisler şüpheliye benzer sanığı buldukları için sanık hakkında işlem yapmışlardır. Günah keçisi ilan edilmiştir. Biz keşif talep ediyoruz. Aynı şekilde yürümesi sağlansın, kamera kayıtları ile karşılaştırması yapılsın. Esas hakkında savunma yapmak için süre talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Hakim, sanık avukatı Davdav'ın keşif talebini dosya içeriği, olayın oluş şekli ve katılanın beyanları nedeniyle reddetti. Mahkeme, sanık avukatının esas hakkında savunma yapmak için süre talebini kabul ederek, sanığın suçunun vasıf ve mahiyeti dolayısıyla tutukluluk halinin devamına hükmetti ve duruşmayı erteledi.



İddianameden



İstanbul Fatih'in Balat semtinde 15 Kasım 2019'da sabah saatlerinde işine giden S.K.'yı taciz eden şüpheli Halil P. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede S. K. 'müşteki', Halil Pamuk ise 'şüpheli' olarak yer aldı. İddianamede, müşteki S. K.'nın olay günü sabah saatlerinde Balat Mahallesi'ndeki iş yerine doğru gitmekte iken şüphelinin karşıdan gelerek, arkadan eli ile müştekinin boynunu tutup, kendisine çevirip dudaklarından öpmek suretiyle cinsel saldırıda bulunduğu belirtildi.



İddianamede, şüphelinin 'Cinsel saldırı' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA