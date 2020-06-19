Balat'ta yollarını su bastı
Balat'ta yollarını su bastı İstanbul'da aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle Balat'ta yolları su bastı.
19.06.2020 22:52 | Son Güncelleme: 19.06.2020 23:33
Balat'ta yollarını su bastı
İSTANBUL - İstanbul'da aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle Balat'ta yolları su bastı.
İstanbul'da sağanak yağış sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Özellikle Fatih çevresinde etkili olan yağış nedeniyle Balat'ta yolları su bastı. Adeta göle dönen yollarda ilerlemekte zorlanan sürücüler duruma tepki gösterdi. Su dolu yollar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: İHA