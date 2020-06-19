Balat'ta yolları su bastı
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Balat'ta yolları su bastı

İstanbul'da aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle Balat'ta yolları su bastı.

Balat'ta yolları su bastı
19.06.2020 13:20 | Son Güncelleme: 19.06.2020 14:30

İstanbul'da aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle Balat'ta yolları su bastı.

İstanbul'da sağanak yağış sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Özellikle Fatih çevresinde etkili olan yağış nedeniyle Balat'ta yolları su bastı. Adeta göle dönen yollarda ilerlemekte zorlanan sürücüler duruma tepki gösterdi. Su dolu yollar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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