Balat'ta yaşayan İtalyan dayanışma sepeti ile ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Balat'ta yaşayan İtalyan dayanışma sepeti ile ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyor - Haber
İstanbul

Balat'ta yaşayan İtalyan dayanışma sepeti ile ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyor

Balat'ta yaşayan İtalyan dayanışma sepeti ile ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyor Balat'ta yaşayan İtalyandan anlamlı kampanya Balat'ta binaya sarkıtılan dayanışma sepeti ile ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor 'İmkanı olan koysun, İhtiyacı olan alsın' sepeti Yeni tip korona virüs (Kovid-19)...

02.04.2020 20:46 | Son Güncelleme: 02.04.2020 20:48
Balat'ta yaşayan İtalyan dayanışma sepeti ile ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyor

Balat'ta yaşayan İtalyan dayanışma sepeti ile ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyor

Balat'ta yaşayan İtalyandan anlamlı kampanya

Balat'ta binaya sarkıtılan dayanışma sepeti ile ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor

'İmkanı olan koysun, İhtiyacı olan alsın' sepeti

İSTANBUL - Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında yapılan "Evde kalın" çağrılarının ardından Balat'ta yaşayan bir İtalyan binadan sarkıttığı sepet ile yardım kampanyası başlattı. Sepete, "İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın" notunu yazan İtalyan ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefliyor.

Tüm dünya yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile mücadele ederken Türkiye'de korona virüs (Kovid-19) salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında yapılan "Evde kalın" çağrılarının ardından Balat'ta yaşayan bir İtalyan binadan sarkıttığı sepet ile yardım kampanyası başlattı. Yardım sepetinin üzerine yazdığı "İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın" notuyla mahalledeki ihtiyaç sahiplerine ulaşılması hedefleniyor.

6 yıldır İstanbul'da yaşadığını belirten Jeffrey Tucker, "Bugün internette gördüm. Bunu İtalya Napoli'de yapmaya başlamışlar. Aslında bu Osmanlı'da olan bir şey. İhtiyacı olduğu kadar alıyor insanlar, imkanı olanlar da bırakıyor. Bende oradan esinlendim. Şu anda bir ekmek ilave olmuş. 1 saat önce koydum. Henüz alan olmamış ama ben mahalleye duyurmaya çalışıyorum. Herkes esinlenip böyle bir şey yaparsa hoş bir şey olur. Bir sürü insanın ihtiyacı var" dedi.

Korona virüsten dolayı böyle bir şey yaptığını kaydeden Tucker, "İnsanlar evine kapanmış vaziyette. Günlük gelirli yaşayan bir sürü insan var. Evlerine ekmek alamayacak durumdalar. Herhangi bir yardım da gelmediği için bir şekilde mahallece birbirimize destek olmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Balat'ta yaşayan İtalyan dayanışma sepeti ile ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyor

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Balat'ta yaşayan İtalyan dayanışma sepeti ile ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyor
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi Haber
Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi
'Korona test sayısı artıyor' diyen Koca, pozitif vakalarla ilgili güzel haberi verdi Haber
"Korona test sayısı artıyor" diyen Koca, pozitif vakalarla ilgili güzel haberi verdi
Türkiye'de ilk kez bir ilçe merkezi korona nedeniyle karantinaya alındı Haber
Türkiye'de ilk kez bir ilçe merkezi korona nedeniyle karantinaya alındı
Seren Serengil, yardımcısını 'Bize korona bulaştırdın' diyerek darp edip ormana attı Haber
Seren Serengil, yardımcısını 'Bize korona bulaştırdın' diyerek darp edip ormana attı
ABD'li uzmanlar araştırdı! Koronavirüs iki yolla daha bulaşabilir Haber
ABD'li uzmanlar araştırdı! Koronavirüs iki yolla daha bulaşabilir
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar Haber
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar
Burdur, 2 kişi ile Kovid-19 vakasına en az rastlanan il oldu
Burdur, 2 kişi ile Kovid-19 vakasına en az rastlanan il oldu
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek
'Rüştü Reçber yoğun bakımda' iddialarına eşinden yalanlama geldi
"Rüştü Reçber yoğun bakımda" iddialarına eşinden yalanlama geldi
Yediği domates salçasının metalik tatta olduğunu hisseden genç, koronavirüse yakalandığını anladı
Yediği domates salçasının metalik tatta olduğunu hisseden genç, koronavirüse yakalandığını anladı
Isparta'daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu
Isparta'daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu
Neymar, liglere verilen arada vaktini 7 milyon sterlinlik malikanesinde geçiriyor
Neymar, liglere verilen arada vaktini 7 milyon sterlinlik malikanesinde geçiriyor
FETÖ ile bağlantılı 'Türkiye Gerçekleri' hesabının sahibi gözaltına alındı
FETÖ ile bağlantılı "Türkiye Gerçekleri" hesabının sahibi gözaltına alındı
Günlük burç yorumları 2 Nisan 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 2 Nisan 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Silahlı kavga ihbarını değerlendiren polis, kumar oynayan 10 kişi yakaladı
Silahlı kavga ihbarını değerlendiren polis, kumar oynayan 10 kişi yakaladı
Twitter'da 'Ankara Kuşu' hesabını yöneten kişi FETÖ'den gözaltına alındı
Twitter'da 'Ankara Kuşu' hesabını yöneten kişi FETÖ'den gözaltına alındı
Timm Klose'nin paylaşımındaki yetişkin site detayı, sosyal medyanın diline düştü
Timm Klose'nin paylaşımındaki yetişkin site detayı, sosyal medyanın diline düştü
Koronavirüs kelimesini kullanmak yasak! Ülkelerin koronavirüs salgınına karşı aldığı ilginç tedbirler
Koronavirüs kelimesini kullanmak yasak! Ülkelerin koronavirüs salgınına karşı aldığı ilginç tedbirler
7 arkadaş, tamamen atık malzemelerden koronavirüsün bulaşmasını engelleyen sedye yaptı
7 arkadaş, tamamen atık malzemelerden koronavirüsün bulaşmasını engelleyen sedye yaptı
İstanbul Esenyurt'ta tıklım tıklım dolu olan minibüslere ceza kesildi
İstanbul Esenyurt'ta tıklım tıklım dolu olan minibüslere ceza kesildi
İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı
İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı
Karantinadan çıkıp memleketlerine dönmek isteyenler 3 kat artan otobüs bilet fiyatlarına isyan etti
Karantinadan çıkıp memleketlerine dönmek isteyenler 3 kat artan otobüs bilet fiyatlarına isyan etti
5 gün önce 29 TL'ye geldiği Erzurum'dan 200 TL'ye geri döndü
5 gün önce 29 TL'ye geldiği Erzurum'dan 200 TL'ye geri döndü
Son dakika: Teknoloji Bakanlığı, Kovid-19'a ilişkin aşı ve ilaç projesi geliştirmek için çalışmalara başladı
Son dakika: Teknoloji Bakanlığı, Kovid-19'a ilişkin aşı ve ilaç projesi geliştirmek için çalışmalara başladı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüs etkisiyle tarihi rekor kırdı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüs etkisiyle tarihi rekor kırdı
Son Dakika: Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira bağış yaptı
Son Dakika: Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira bağış yaptı
Beyaz Saray'ın açıkladığı olası ölüm vakaları korkuttu: 2 milyondan fazla kişi hayatını kaybedebilir
Beyaz Saray'ın açıkladığı olası ölüm vakaları korkuttu: 2 milyondan fazla kişi hayatını kaybedebilir
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 921'e ulaştı
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 921'e ulaştı
Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi
Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Ziya Selçuk Engin Özkoç Lütfü Türkkan Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Serdar Ortaç Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Sergen Yalçın Hikmet Karaman Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Polis Milli Avrupa İngiltere
Şu an buradasınız: Balat'ta yaşayan İtalyan dayanışma sepeti ile ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2020 21:48:06. #1.14#
title