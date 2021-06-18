Balat'ta yaşanan su taşkınları tramvay seferlerini durdurdu
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Balat'ta yaşanan su taşkınları tramvay seferlerini durdurdu

Balat'ta yaşanan su taşkınları tramvay seferlerini durdurdu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da etkili olan yağmur Balat'ta taşkınlara neden oldu.

İSTANBUL'da etkili olan yağmur Balat'ta taşkınlara neden oldu. Yolları su basarken, yeni açılan Cibali-Alibeyköy Cep Otagarı tramvayının seferleri durdu.  

İstanbul'da, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağış etkili oldu. Fatih'te Balat Sosyal Tesisleri ile Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nda ve Abdülezelpaşa Caddesi'nde su baskınları yaşandı. Yaşanan su baskını nedeniyle Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı tramvay hattında seferler durdurulurken, vatandaşlar yağış altında zor anlar yaşadı. Mazgalların tıkanmasından dolayı Abdülezelpaşa Caddesi'nde yaşanan su taşkınlarında araç sürücüleri zorluk çekti.  Tramvay hattında ve sosyal tesislerde yaşanan su baskınına önlem olarak rayların üstüne bariyer kuran yetkililer, fırçalarla suyun yönünü değiştirdi. İSKİ'nin kombine aracı bölgeye gelerek hat üstünde su çekti. 


Balat'ta yaşanan su taşkınları tramvay seferlerini durdurdu
Balat'ta yaşanan su taşkınları tramvay seferlerini durdurdu
Balat'ta yaşanan su taşkınları tramvay seferlerini durdurdu
Balat'ta yaşanan su taşkınları tramvay seferlerini durdurdu
Balat'ta yaşanan su taşkınları tramvay seferlerini durdurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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