BALAT'TA ÜNLÜ DİZİNİN DE ÇEKİLDİĞİ BİNADA YANGIN (2)

FATİH, İSTANBUL (DHA) - FATİH Balat'ta Çukur dizisinin kahvehane çekimlerinin yapıldığı 2 katlı bina yandı.

Fatih Balat'ta bulunan 2 katlı binada saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Çukur dizisinin kahvehane çekimlerinin de yapıldığı binayı kısa sürede alevler sardı. Mahallede bu sırada büyük panik yaşandı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu söndürüldü. Yangının elektrik kontağından çıktığı öne sürülürken itfaiyenin soğutma çalışmaları sürüyor. Yangın havadan da görüntülendi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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