BALAT'TA ÜNLÜ DİZİNİN DE ÇEKİLDİĞİ BİNADA YANGIN

FATİH, İSTANBUL (DHA) - FATİH Balat'ta Çukur dizisinin kahvehane çekimlerinin yapıldığı 2 katlı bina yandı.

Fatih Balat'ta bulunan 2 katlı binada saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Çukur dizisinin kahvehane çekimlerinin de yapıldığı binayı kısa sürede alevler sardı. Mahallede bu sırada büyük panik yaşandı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu söndürüldü. Yangının elektrik kontağından çıktığı öne sürülürken itfaiyenin soğutma çalışması yaptı

Hikmetullah Gündağ ise, "Kahve sahibi arkadaşımız elektrik gidince 'Şalteri kaldırsanıza' dedi. Şalteri kaldırınca evin tutuşmaya başladığını söyledi. Ev yanmaya başladı. Kendini dışarı attı. Mahsur kalan yoktu. Yangın yandaki birkaç binaya da sıçradı" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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