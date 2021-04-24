Balat'ta silahlı çatışma anları kamerada
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Balat'ta silahlı çatışma anları kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balat'ta silahlı çatışma anları kamerada İki grup arasında çıkan silahlı çatışma güvenlik kameralarına yansıdı Silahlı şahsın kurşun yağdırdığı anlar kameraya böyle yansıdı İstanbul'un Fatih ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Balat'ta silahlı çatışma anları kamerada

İki grup arasında çıkan silahlı çatışma güvenlik kameralarına yansıdı

Silahlı şahsın kurşun yağdırdığı anlar kameraya böyle yansıdı

İSTANBUL - İstanbul'un Fatih ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Çok sayıda araç ve iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, silahlı şahsın kurşun yağdırdığı anlar kameraya böyle yansıdı.

Balat, Çınçınlıçeşme Sokak'ta dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışma çıkmış, çatışmada araçlara, binalara ve iş yerlerine kurşun isabet etmişti. Ölen ya da yaralanan olmadığı çatışmaya karışan şüpheliler kayıplara karışmıştı. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekiplerinin şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürerken, çatışma anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Çatışma anı kamerada

İki grup arasında yaşanan silahlı çatışma saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bir gencin silah sesini duyduktan sonra sokak üzerindeki dükkana kaçtığı görülüyor. Siyah ticari bir aracın arkasında duran şüphelinin karşı gruba ateş açtığı görülüyor. Şüpheliler daha sonra gözden kayboluyor.

Balat'ta silahlı çatışma anları kamerada
Balat'ta silahlı çatışma anları kamerada
Balat'ta silahlı çatışma anları kamerada
Balat'ta silahlı çatışma anları kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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