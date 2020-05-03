Balat'ta çocuklar kısıtlamaya aldırmadan sokağa çıktı

İstanbul'da turistlerin ilgi odağı olan Balat semtinde çocuklar sokağa çıkma kısıtlamasını yok saydı.

İstanbul'da turistlerin ilgi odağı olan Balat semtinde çocuklar sokağa çıkma kısıtlamasını yok saydı. Semtin dar sokaklarında vatandaşların ise apartmanların önünde virüse aldırış etmeden oturması pes dedirtti.

İstanbul'un en eski bölgelerinden biri olan ve turistlerin ilgi odağı haline gelen Balat'ta çekilen görüntüler şaşkına çevirdi. Dar Arnavut kaldırımlı sokakları ve tarihi binaları ile film, dizi ve fotoğraf çekmek isteyen vatandaşların uğrak noktası olan Balat'ta yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararına uyulmadığı görüldü. Adeta sokaklarda hiçbir şeyi umursamadan dolaşan vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek canlarını hiçe saydı. Vatandaşların kısıtlamaya aldırış etmeden kapılarının önlerinde oturması pes dedirtti. Aynı zamanda sokağa çıkmanın yasak olduğu 20 yaş altı çocukların sokaklarda top oynaması ise dikkat çekti. Görüntülendiklerini fark eden çocukların kamerayı göstererek bulundukları yerden uzaklaşmaya çalıştığı gözlendi. Kimi vatandaşlar da görüntü çekildiğini anlayınca maske taktı.

(İslim Esra Çobanoğlu - Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)

Kaynak: İHA