Balancer (BAL) Coin nedir? Güncel Balancer (BAL) Coin yorum ve grafiği

Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan biriside Balancer ,(BAL) coin, BlockScience" yazılım firmasında bir araştırma programı olarak başladı. Balancer projesi, DeFi alanı hakkında keskin bir anlayışa sahip, akıllı, benzer düşünen arkadaşlar içeriyor. Balancer coin anlık olarak yükseliyor ve düşüyor. Peki, Balancer Coin nedir? Güncel Balancer (BAL) Coin yorum ve grafiği

Balancer bugünkü fiyatı ₺156,49 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺329.842.345 TRY. Balancer son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #178, piyasa değeri ₺1.086.642.873 TRY. Dolaşımdaki arz 6.943.831 BAL coin ve maksimum seviyede. 100.000.000 BAL coin.

BALANCER (BAL) COİN NEDİR?

Balancer, Ethereum blok zincirinde geliştirilen ve Mart 2020'de piyasaya sürülen otomatik bir piyasa yapıcıdır ( AMM ). Placeholder ve Accomplice tarafından 3 milyon dolarlık bir tohum turunu artırmayı başardı. Balancer protokolü , kendi kendini dengeleyen ağırlıklı bir portföy, fiyat sensörü ve likidite sağlayıcısı olarak işlev görür. Kullanıcıların özelleştirilebilir likidite havuzlarına katkıda bulunarak yakın zamanda tanıtılan coini ($BAL) aracılığıyla kar elde etmelerini sağlar.

Protokol birkaç tür havuz çalıştırır:

Özel havuzlar , sahibine havuz üzerinde yönetim sağlar ve kişiyi havuza tek likidite katkısı yapan kişi yapar. Ayrıca, tüm parametreler sahibi tarafından değiştirilebilir.

Paylaşılan havuzlar , likidite sağlayıcıları (LP'ler) olmak isteyenler içindir . LP'ler, Balancer Havuz Jetonları (BPT'ler) ile ödüllendirilir.

Akıllı havuzlar , özel havuzlara benzer ancak akıllı bir sözleşme ile kontrol edilir. Ayrıca BPT'leri kullanmayı ödüllendiriyorlar ve herkesin havuza likidite katkısı yapmasına izin veriyorlar.

BALANCER'IN KURUCULARI KİMLERDİR?

Balancer Lab, Fernando Martinelli ve Mike McDonald tarafından kuruldu, ancak 2018'de "BlockScience" yazılım firmasında bir araştırma programı olarak başladı. Balancer projesi, DeFi alanı hakkında keskin bir anlayışa sahip, akıllı, benzer düşünen arkadaşlar içeriyor.

Seri girişimci ve Maker topluluğu üyesi olan Fernando Martnelli , Balancer dışında uzun yıllara dayanan iş tecrübesine sahiptir. Ortağı Mike McDonald ile Balancer'ı kurmadan önce birçok başka şirketin kurucu ortağıydı.

Mike McDonald , Balancer'ın kurucu ortağı ve CTO'su. O bir güvenlik mühendisi ve mkr.tools'un yaratıcısı Balancer platformunu inşa etmek için Fernando Martnelli'ye katıldı.

Balancer COO'su Kristen Stone , beş yıldan fazla bir süredir kripto endüstrisinde çalışıyor. Coinbase'de ürün müdürüydü ve ürün ve mühendislik alanlarında ekipler kurdu.

Timur Badretdinov , ön uç geliştiricidir ve Balancer'da çalışmadan önce birkaç projede çalışmıştır. Kripto para incelemeleri ve eğitici blok zinciri içeriği sağlamaya odaklanan bir platform olan "Longcaller" adlı bir şirket kurdu.

BALANCER'I BENZERSİZ YAPAN NEDİR?

Balancer benzer Uniswap ve Eğri o jeton havuzları üretmesini sağlar o. Havuz, fiyatlarındaki değişikliklerden bağımsız olarak jetonları eşit ağırlıkta tutmak için kendini ayarlar. Ancak Balancer'ın benzersiz bir özelliği , birden fazla coin eklenebilmesi ve ETH'nin gerekli olmamasıdır.

Balancer, AMM'leri kullanan ilk DeFi protokolü olmasa da, likiditeye yeni bir yüz ve yaklaşım getirdi. Protokolün benzersiz özelliği, Likidite sağlayıcılarının, yüzde olarak ağırlıklandırılan ve otomatik olarak yeniden dengelenen piyasa başına sekiz adede kadar varlığa sahip olmasına izin vermesidir.

Balancer ile, kullanıcıların istenen varlığın %50'sini yatırması gerekmez, ancak desteklenen bir varlığın ne kadarını yatırmak istediklerine karar vermelerine izin verilir. Balancer Lab'ın bir başka benzersiz özelliği de, kullanıcıların arbitraj fırsatları ve kayma azaltma yoluyla düşük talep gören varlıklardan yüksek getiri elde edebilmesidir. Balancer'ın nasıl çalıştığı hakkında daha fazla bilgiyi buradan edinebilirsiniz .

DOLAŞIMDA KAÇ BALANCER COİN (BAL) VAR?

Balancer yerel bir belirteçle başlatılmadı. Ancak, Haziran 2020'de Compound'un COMP coin başarısının ardından bir yönetişim belirteci $BAL başlattılar. Belirtecin amacı, daha fazla ademi merkeziyetçiliğe izin vermek ve LP için bir teşviktir.

Oluşturulan toplam 100 milyon coinin 25 milyonu ekip, çekirdek geliştiriciler, yatırımcılar ve danışmanlar için ayrıldı. Stratejik ortaklar için teşvik olarak kullanılacak olan Balancer Ekosistem Fonu için 5 milyon coin tahsis edildi. Kaynak yaratma fonu için 5 milyon daha ayrıldı. Bu fon, Balancer tarafından, gelecekteki fon yaratma faaliyetlerinde operasyonunu ve büyümesini desteklemek için kullanılacaktır.

Kalan jetonlar, platformdaki likidite sağlayıcıları tarafından çıkarılacak ve haftada 145 bin oranında serbest bırakılacak. Dağıtım oranı sabit tutulursa, yaklaşık olarak sürer. Jetonların dağıtımını bitirmek için 8,6 yıl.

BALANCER AĞI NASIL GÜVENLİDİR?

Balancer için güvenlik en yüksek önceliktir ve bu nedenle protokolün Trail of Bits, ConsenSys ve OpenZeppelin tarafından üç kez tam olarak denetlenmesinin nedeni budur. Yönetici anahtarı veya arka kapı yoktur, bu nedenle güvenilmez hale gelir ve Balancer havuzları yükseltilemez. Balancer, bazı havuzlarda kullanılıyor olsalar bile , ERC-20 standardına uymayan jetonları desteklemez .

Balancer havuzlarında tutulan jetonlar Balancer tarafından kontrol edilmez, akıllı sözleşmelerdir. Yine de bu, akıllı sözleşmelerin doğasında var olan riskleri ortadan kaldırmaz. Yapılandırılabilir hak havuzları (CRP'ler), bilinen sorunları olan belirteçlerin havuzlarda kullanılmasının yasaklanmasını sağlar. Ayrıca, diğer tüm belirteçlerin protokolle güvenli bir şekilde etkileşime girmesini sağlar.