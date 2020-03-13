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Balalı kadınlar yeşil ekonomi yolunda

Ankara Kalkınma Ajansı ile Bala Kaymakamlığı arasında "Yeşil Ekonomi Yolunda Balalı Kadınlar Üretiyor Türkiye Kazanıyor" projesi için sözleşme imzalandı.

13.03.2020 11:20 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:20
Balalı kadınlar yeşil ekonomi yolunda

Ankara Kalkınma Ajansı ile Bala Kaymakamlığı arasında "Yeşil Ekonomi Yolunda Balalı Kadınlar Üretiyor Türkiye Kazanıyor" projesi için sözleşme imzalandı.


Ankara Kalkınma Ajansı ile Bala Kaymakamlığı arasında "Yeşil Ekonomi Yolunda Balalı Kadınlar Üretiyor Türkiye Kazanıyor" projesi için sözleşme imzalandı. Ankara Kalkınma Ajansının 2019 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında yürütülecek projenin sözleşme imza törenine Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, Bala Kaymakamı Yusuf Turhan ile Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran katıldı. Proje ile Bala ilçesinin ilk tekstil atölyesi kurulacak. Yeşil enerji kullanılan atölyede Balalı kadınlar istihdam edilerek, ilçede refahın artışına katkı sağlanması hedefleniyor. Öte yandan tekstil atölyesinde kullanılacak iplik, ilçede yetiştirilen akkaraman koyunundan elde edilecek. Atölyede tüketilecek enerji ise kurulacak güneş enerjisi sisteminden elde edilecek. Projenin ilçede fark oluşturması ve model olması hedefleniyor.


Ankara Kalkınma Ajansının maddi desteği ile hayata geçecek proje için Ankara'da tekstil alanında faaliyet gösteren Balalı iş adamlarından da tasarım desteği alınacak. Tekstil atölyesinin 18 ay içerisinde tamamlanarak faaliyete geçmesi amaçlanıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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